Сотні військовослужбовців Національної гвардії США прибули до Чикаго

Сотні військовослужбовців Національної гвардії США з Техасу прибули до армійського навчального центру під Чикаго, щоб підтримати міграційні обмеження, запроваджені президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляють агенція Associated Press, телеканали ABC News та BBC, а також газета The Hill.

4 жовтня Трамп офіційно перевів 300 військовослужбовців Національної гвардії штату Іллінойс під контроль федерального уряду. Губернатор штату Джей Роберт Прітцкер виступив проти цього. Влада Іллінойсу та Чикаго подала до суду позов, аби заблокувати розгортання військ у місті, назвавши дії адміністрації "явно незаконними" та такими, що порушують закон.

5 жовтня Прітцкер повідомив, що адміністрація Трампа повідомила про федералізацію ще 400 військових Національної гвардії Техасу для розгортання в Іллінойсі та Орегоні. Згодом губернатор Техасу Грег Ебботт опублікував на платформі X фотографію своїх військ.

Їх розмістили у центрі армійського резерву в Елвуді, приблизно за 88 км від Чикаго. На об’єкт доставили припаси та встановили додаткову огорожу. Місцеві чиновники заявили, що отримали мало деталей щодо розподілу військ.

Національної гвардії штату Техас відправляється до штату Іллінойс, США. Х/Greg Abbott

Попри наміри адміністрації Трампа розгорнути війська й у інших містах, котрі контролюють республіканці, окружна суддя США Карін Іммергут минулими вихідними тимчасово заблокувала розгортання Нацгвардії в Портленді (штат Орегон). Аналогічні спроби у Каліфорнії та Техасі також зустріли юридичний спротив.

Начальниця поліції Мемфіса Серелін Девіс повідомила, що війська Нацгвардії прибудуть у місто 9 жовтня.

Цей крок відбувся після розгортання військових співробітників федеральних правоохоронних органів у Вашингтоні (округ Колумбія) для боротьби зі злочинністю. Адміністрація Трампа назвала тоді операцію "успішною". Також Трамп відправляв гвардійців до Лос-Анджелеса і наказав їм увійти до Мемфіса та Портленда.

Мапа американських міст, де президент США Дональд Трамп розмістив та планує розмістити військових Національної гвардії. Актуальна інформація мапи станом на вечір 8 жовтня 2025 року. Суспільне Новини/Юрій Свиридюк

У вересні 2025 року команда Трампа створила Оперативну групу безпеки Мемфіса, до складу якої увійдуть Національна гвардія та інші федеральні правоохоронні агентства.

Трамп стверджує, що використання військ необхідне для придушення насильства в містах, контрольованих демократами, боротьби зі злочинністю та підтримки його ініціатив щодо депортації.

Війська Національної гвардії мають обмежені повноваження. Вони не забезпечують дотримання закону, не здійснюють арешти, вилучення чи обшуки — їхня роль полягає в захисті федеральних офіцерів та майна.

Що відбувається у Чикаго

Останніми тижнями в Чикаго (штат Іллінойс) загострилася ситуація з мігрантами, які нелегально проживають у США. Адміністрація Трампа активізувала свої зусилля щодо їх депортації.

1 жовтня 2025 року, за інформацією CBS News, федеральні агенти затримали 37 людей під час імміграційного рейду в районі Саут-Шор у Чикаго. Міністерство внутрішньої безпеки стверджує, що метою рейду були члени сумнозвісного венесуельського угруповання.

Свідки розповіли WBEZ, що агенти увірвалися в квартири о пів на другу, ламаючи двері, і застосовуючи світлошумові гранати. Деяких мешканців, разом із громадянами США, затримували без пояснення підстав і без спеціальних дозволів.

3 жовтня біля слідчого ізолятора в Бродвью, неподалік Чикаго, почалися мирні протести. У цьому місці утримують мігрантів. Згодом на місце прибули співробітники Митної та прикордонної служби США (CBP) в протигазах та броньованих машинах. Пізніше протести переросли у сутички між правоохоронцями та учасниками протесту. Тоді заарештували щонайменше 13 людей, повідомляють АР та Reuters.

Співробітник правоохоронних органів США протистоїть протестувальнику під час протистояння з Міграційною та митною службою США (ICE) і федеральними співробітниками в районі Літтл-Вілледж у Чикаго, штат Іллінойс, США, 4 жовтня 2025 року. REUTERS/Jim Vondruska

4 жовтня агенти Служби прикордонного контролю США (Border Patrol), які діяли в межах операції імміграційного контролю, застрелили жінку, яку звинуватили в тому, що її автомобіль був залучений у "стовпуванні" (boxing in) агентів і у зіткненні з їхніми авто. Як пише ABC News, влада стверджує, що діяли для самооборони.

Губернатор штату Іллінойсу Джей Роберт Прітцкер заявив, що Білий дім звернувся до Пентагону з проханням направити війська до штату, яким керують демократи.