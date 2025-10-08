Перейти до основного змісту
Нідерланди планують створити над Північним морем зону для випробувань безпілотників
Олена Звєрєва
Дрон V-Bat під час демонстрації безпілотних систем ВМС Нідерландів у гавані Ден-Хелдер 9 липня 2025 року. Getty Images/AFP/Remko de Waal

Уряд Нідерландів хоче відкрити спеціальний "полігон" у повітряному просторі над Північним морем, щоб тестувати дрони. Програма має запрацювати після літа 2026 року.

Про це пише суспільний мовник NOS.

У Нідерландах обговорюють створення особливої зони над Північним морем, куди не допускатимуть цивільні літаки, щоб там випробовувати безпілотні апарати.

Ця зона простягатиметься від узбережжя з району Катвейка до визначеного простору над морем. Планується, що вона почне діяти після літа 2026 року.

Державний секретар з питань оборони Гейс Туінман зазначає, що таке рішення є нагально необхідним через зростання загроз, пов’язаних із безпілотниками. При цьому зона має слугувати не лише для військових цілей, планують тестувати і цивільні застосування дронів, наприклад, перевезення посилок між лікарнями.

Як приклад, називають маршрут "повітряного коридору" від колишнього військового аеродрому Валкенбург у Катвейку до тестової зони над морем. Політ проходить над пляжами, але, за словами Туінмана, туристам не потрібно турбуватися. Зона тестування починатиметься лише над морем.

