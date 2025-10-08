Прем’єрка Данії запропонувала заборонити користуватися соціальними мережами для дітей до 15 років. Вона вважає, що смартфони й соцмережі шкодять психічному здоров’ю та "забирають частину дитинства".

Про це повідомляє The Guardian.

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що країна планує заборонити дітям до 15 років доступ до соціальних мереж.

У промові в парламенті вона навела аргументи, що телефони й соцмережі сприяють тривозі, депресії та погіршують здатність концентруватися.

Фредеріксен не назвала конкретні платформи, які потраплять під заборону, але сказала, що це будуть різні соцмережі. Водночас планується, що батьки матимуть можливість дозволити дітям користуватися смартфонами з 13 років. Якщо все піде за планом, заборона може вступити в силу вже наступного року.

Подібні ініціативи вже розглядають в інших країнах. Наприклад, Австралія запроваджує заборону соцмереж для користувачів до 16 років. Також у Норвегії обговорюють підвищення мінімального віку для користування соцмережами до 15 років.

У Данії раніше ухвалили рішення про заборону мобільних телефонів у школах та позакласних гуртках. Уряд говорить, що вони були "занадто лояльні", коли дозволяли дітям вільно користуватися цифровими пристроями.