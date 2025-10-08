Зеленський звільнив посла України в Латвії

У вівторок, 7 жовтня, президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Анатолія Куцевола з посади надзвичайного і повноважного посла України в Латвії.

Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента.

"Звільнити Куцевола Анатолія Анатолійовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Латвійській Республіці", — йдеться в документі.

Причини звільнення та новий кандидат на посаду посла поки що невідомі.

Посол України в Латвії Анатолій Куцевол. Facebook / Anatolii Kutsevol

Нагадаємо, Анатолій Куцевол був призначений послом України в Латвії в грудні 2022 року.

До цього дипломат обіймав посаду директора громадської організації, працював стратегічним радником віцепрем’єр-міністра України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, згодом став радником прем’єр-міністра з європейської інтеграції та цілей сталого розвитку, а також обіймав посаду заступника державного секретаря Кабінету міністрів.