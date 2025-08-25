Президент Володимир Зеленський 25 серпня призначив очільника посольства України у Норвегії Олексія Гавриша диппредставником Києва в Ісландії за сумісництвом.

Про це йдеться в указі глави держави №659/2025, який опубліковано на сайті Офісу президента.

"Призначити надзвичайного і повноважного посла України в Королівстві Норвегія Гавриша Олексія Петровича надзвичайним і повноважним послом України в Ісландії за сумісництвом", — йдеться у документі.

На початку липня 2022 року Зеленський звільнив В’ячеслава Яцюка з посади посла України в Норвегії та 7 квітня 2025-го призначив на цю посаду Гавриша. Того ж дня він звільнив Ольгу Діброву з посади диппредставниці України у Фінляндії та з посади посла України в Ісландії за сумісництвом. Новим головою українського посольства у Гельсінкі став Михайло Видойник.