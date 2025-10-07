На фронті протягом минулої доби зафіксовано 193 бойові зіткнення. Найгарячіше було на Покровському, Новопавлівському та Торецькому напрямках. За минулу добу армія РФ втратила на війні в Україні 1020 військових.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Вчора війська РФ завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетні й 66 авіаційних ударів, застосували три ракети й 143 керовані бомби. Крім цього, здійснили 4523 обстріли, з них 98 – із реактивних систем залпового вогню, та залучили для ураження 5301 дрон-камікадзе.

Росіяни завдавали авіаударів, зокрема, по районах населених пунктів Краснопілля Сумської області; Олексієво-Дружківка, Костянтинівка Донецька область; Запоріжжя, Розумівка, Новояковлівка, Степове Запорізької області; Козацьке Херсонської області.

Вчора авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, три артилерійських засоби, пункт управління БпЛА, командний пункт та два інші важливі об’єкти військ РФ.

Загалом, з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила 1 095 520 військових. Минулої доби втрати росіян становили 1020 осіб. Сили оборони України також знешкодили три танки, шість бойових броньованих машини, 29 артилерійських систем, засіб протиповітряної оборони, 338 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 79 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки.

Ситуація на напрямках

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські війська відбили шість атак. Росіяни завдали 8 авіаційних ударів, загалом скинули 27 керованих авіабомб та здійснив 154 обстріли, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

Минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку відбулося 19 боєзіткнень у районах Вовчанських Хуторів, Кам’янки, Строївки та в напрямку Бологівки, Колодязного й Одрадного.

На Куп’янському напрямку зафіксовано 11 атак військ РФ. Сили оборони відбили штурмові дії поблизу населених пунктів Куп’янськ, Редьківка та у бік Піщаного, Петропавлівки й Богуславки.

На Лиманському напрямку росіяни атакували п’ять разів, намагаючись просунутися вперед в районах населених пунктів Рідкодуб, Мирне, Торське та Шандриголове.

На Сіверському напрямку війська РФ атакували поблизу Григорівки та у напрямку Дронівки і Ямполя. Загалом минулої доби відбулося 20 боєзіткнень.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили дві атаки поблизу Майського та у бік населеного пункту Ступочки.

На Торецькому напрямку російські війська здійснили 23 атаки у районах Русиного Яру, Катеринівки, Щербинівки, Плещіївки та Полтавки.

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 59 атак у районах населених пунктів Никанорівка, Маяк, Родинське, Червоний Лиман, Разіне, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Філія та у бік Новопавлівки й Володимирівки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 22 штурми у районах населених пунктів Зелений Гай, Ялта, Піддубне, Воскресенка, Січневе, Соснівка, Вороне та Новогригорівка. Чотири боєзіткнення триває.

На Гуляйпільському напрямку росіяни вісім разів намагалися наступати поблизу Полтавки.

На Оріхівському напрямку війська РФ чотири рази атакували українські позиції в районах населених пунктів Степове та Кам’янське.

Минулої доби на Придніпровському напрямку росіяни здійснили одну безрезультатну спробу просунутись вперед.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань армії РФ не виявлено.