Росіяни атакували Україну ракетами та дронами. Сили ППО знешкодили 88 БПЛА

У ніч на 7 жовтня (з 18:00 06 жовтня) війська РФ атакували Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М/KN-23" та 152 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів. Сили ППО знешкодили 88 дронів.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Ракетами росіяни били із Ростовської області, РФ, Дрони запускали із напрямків: Орел, Курськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, РФ, Чауда, ТОТ Криму, близько 80 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 88 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання двох ракет та 52-х ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях", — йдеться у повідомленні.

У ПС зазначили, що атака триває, в повітряному просторі України перебуває декілька БпЛА.