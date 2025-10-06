5 жовтня тайфун Матмо зійшов на узбережжя провінції Гуандун в Китаї. Він приніс сильний вітер і дощ. У південних регіонах евакуювали близько 300 тисяч людей, а на острові Хайнань скасували рейси та морські перевезення.

Про це пише Reuters.

Тайфун Матмо 5 жовтня накрив Південний Китай, повідомило державне телебачення. Шторм досяг узбережжя поблизу провінції Гуандун. За даними Національного метеорологічного центру, швидкість вітру під час наближення стихії сягала 151 км/год.

Тайфун стався у розпал восьмиденного святкового періоду, присвяченого Національному дню Китаю. У цей час громадяни здійснюють понад 2,3 мільярда поїздок країною.

У провінції Хайнань з вечора 4 жовтня скасували авіарейси та поромне сполучення через сильний вітер і зливи. Влада повідомила про закриття шкіл, припинення роботи бізнесів та обмеження громадського транспорту.

У двох провінціях — Гуандун і Хайнань — евакуювали майже 300 тисяч людей. У небезпечних районах тимчасово закрили громадські установи, а всі 49 пасажирських і вантажних поромів перемістили в безпечні зони.

За прогнозами синоптиків, пориви вітру у прибережних районах можуть сягати 42–48 м/с, а зливи триватимуть до 6 жовтня включно, після чого сила тайфуну поступово зменшиться.