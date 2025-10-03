Через тайфун Буалой у В'єтнамі загинули понад 50 людей

Щонайменше 51 людина загинула і 14 зникли безвісти у В'єтнамі через тайфун Буалой та спричинені ним повені на півночі та в центрі країни.
Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на в'єтнамський урядовий департамент з ліквідації наслідків стихійних лих.
Крім цього, за даними влади, відомо про щонайменше 164 поранених.
Стихія накрила північне та центральне узбережжя В'єтнаму у понеділок, 29 вересня, спричинивши величезні хвилі, сильні вітри та зливи.
Зазначається, що понад 230 тисяч будинків було пошкоджено або затоплено, а майже 89 тисяч гектарів посівів рису та інших сільськогосподарських культур було знищено.
Також тайфун значно пошкодив дороги, школи та офіси й спричинив збої в роботі електромережі. Десятки тисяч сімей залишились без світла.
Майнові збитки, спричинені тайфуном та повенями, у в'єтнамському уряді оцінюють у щонайменше 15,9 трильйона донгів (603 мільйони доларів США).
Центральний банк країни видав директиву в'єтнамським фінустановам розглянути можливість реструктуризації або заморожування кредитів для місцевих компаній, які зазнали збитків від Буалою.