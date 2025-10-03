Перейти до основного змісту
Через тайфун Буалой у В'єтнамі загинули понад 50 людей
Через тайфун Буалой у В'єтнамі загинули понад 50 людей

Дмитро Михайлов
В'єтнам
Людина на затопленій вулиці Ханою, В'єтнам, 30 вересня 2025 року. REUTERS/Frencesco Guarascio

Щонайменше 51 людина загинула і 14 зникли безвісти у В'єтнамі через тайфун Буалой та спричинені ним повені на півночі та в центрі країни.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на в'єтнамський урядовий департамент з ліквідації наслідків стихійних лих.

Крім цього, за даними влади, відомо про щонайменше 164 поранених.

Стихія накрила північне та центральне узбережжя В'єтнаму у понеділок, 29 вересня, спричинивши величезні хвилі, сильні вітри та зливи.

Через тайфун Буалой у В'єтнамі загинули понад 50 людей
Чоловік несе свої речі затопленим провулком, провінція Нгеан, В'єтнам, 30 вересня 2025 року. REUTERS/Thinh Nguyen

Зазначається, що понад 230 тисяч будинків було пошкоджено або затоплено, а майже 89 тисяч гектарів посівів рису та інших сільськогосподарських культур було знищено.

В'єтнам
Офіцери воєнізованих формувань несуть мопед, провінція Нгеан, В'єтнам, 30 вересня 2025 року. REUTERS/Thinh Nguyen

Також тайфун значно пошкодив дороги, школи та офіси й спричинив збої в роботі електромережі. Десятки тисяч сімей залишились без світла.

В'єтнам
Робітники прибирають повалені дерева та електричні стовпи з дороги, провінція Нгеан, В'єтнам, 29 вересня 2025 року. REUTERS/Thinh Nguyen

Майнові збитки, спричинені тайфуном та повенями, у в'єтнамському уряді оцінюють у щонайменше 15,9 трильйона донгів (603 мільйони доларів США).

Центральний банк країни видав директиву в'єтнамським фінустановам розглянути можливість реструктуризації або заморожування кредитів для місцевих компаній, які зазнали збитків від Буалою.

