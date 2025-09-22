Гонконг може закрити аеропорт через наближення супертайфуну

Влада Гонконгу розглядає можливість закриття міжнародного аеропорту у вівторок через наближення супертайфуну "Рагаса", що нині рухається від північно-східного узбережжя Філіппін із потужними вітрами.

Про це пише Bloomberg News.

За даними осіб, обізнаних із ситуацією, розглядається варіант зупинки всіх пасажирських рейсів на 36 годин — це може стати найдовшим простоєм в історії аеропорту. Офіційне оголошення очікується у понеділок.

За інформацією філіппінського метеобюро, супертайфун має стійкі вітри до 215 км/год і вже загрожує густонаселеному острову Лусон. У столиці Манілі та ще майже у 30 провінціях призупинені заняття й робота урядових установ. У низці регіонів проводиться евакуація населення через загрозу повеней і зсувів.

Очікується, що після проходження над Філіппінами тайфун рушить Південно-Китайським морем та обійде Гонконг із півдня. Синоптики прогнозують, що у середу місто накриють шторми ураганної сили, можливі штормові нагони води, подібні до тих, що спостерігалися під час руйнівного тайфуну "Мангхут" у 2018 році.

Метеорологічна обсерваторія Гонконгу попередила про високий ризик зсувів та раптових повеней через уже перенасичені опадами ґрунти та можливі засмічення дренажних систем після нещодавніх дощів.

За даними спостережень, "Рагаса" стане вже 11-м тропічним циклоном, який вплине на Гонконг у цьому році, що є рекордом із 1946 року.