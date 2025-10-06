Перейти до основного змісту
Кім Чен Ин відвідав новий есмінець Північної Кореї
Кім Чен Ин відвідав новий есмінець Північної Кореї

Ольга Кацімон
Кім Чен Ин
Кім Чен Ин. Скриншот

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відвідав військову виставку, де оглянув есмінець "Чхве Хьон".

Про це повідомило державне агентство KCNA, пише Reuters.

Візит відбувся у неділю, 5 жовтня. За даними агентства, Кім Чен Ин заявив, що військово-морські сили КНДР мають бути готовими "повністю стримувати, протидіяти та карати ворога за будь-які провокації".

Щорічна виставка Defence Development Exhibition покликана продемонструвати, як у Північній Кореї просувається "вражаючий розвиток сучасних збройних сил".

Південнокорейська аналітична компанія SI Analytics повідомила, що за супутниковими знімками у вересні на есмінець "Чхве Хьон" нарешті встановили двигуни, і він може вийти на випробувальні плавання вже цього місяця.

Аналітики поки не уточнюють, коли нові кораблі Північної Кореї будуть повністю готові до служби.

Тим часом США разом із союзниками — Південною Кореєю та Японією — активізують співпрацю у військово-морській сфері на тлі загострення геополітичної напруженості з Китаєм. Південнокорейські суднобудівники, які входять до числа світових лідерів галузі, розглядають можливість розширення присутності на ринку оборонних замовлень США.

У травні під час невдалого спуску на воду одного з есмінців класу "Чхве Хьон" стався інцидент — корабель частково перекинувся. Кім Чен Ин тоді назвав це "злочинним актом".

