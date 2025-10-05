Європейська комісія розробила нову стратегію "Застосування ШІ", у якому йдеться про створення штучного інтелекту у ЄС для зменшення технологічної залежності від США та Китаю.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на власні джерела.

За даними видання, Європейська комісія планує просувати інструменти штучного інтелекту європейського виробництва для забезпечення безпеки та стійкості, одночасно підвищуючи промислову конкурентоспроможність блоку.

Також Єврокомісія планує заохочувати розробників штучного інтелекту у Європі вдосконалювати функції ШІ для використання в обороні, охороні здоровʼя та для виробництва. Застосування ШІ у державних адміністраціях теж розглядається у стратегії.

У стратегії Єврокомісія описує загрози від штучного інтелекту, а саме що штучний інтелект можуть використати як "зброю державними, так і недержавними суб’єктами", особливо під час навчання штучного інтелекту за допомогою даних та програмного забезпечення.

Саму стратегію Єврокомісія планує презентувати 7 жовтня.