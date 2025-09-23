ШІ-консультант у "Дії" вже обробляє 85% звернень українців — Федоров

Очільник Мінцифри Михайло Федоров заявив, що штучний інтелект у застосунку цифрових держпослуг "Дія" вже обробляє 85% звернень українців, а швидкість відповіді становить до 5 секунд.

Про це він повідомив у Telegram.

Міністр нагадав, що три місяці тому у службу підтримки "Дії" впровадили штучний інтелект.

"За кілька місяців з упровадженням ШІ ефективність команди підтримки "Дії" значно зросла, а громадяни отримують відповіді на свої запити буквально за секунди. Уже зараз ШІ-консультант правильно відповідає на 85% запитів громадян. Без втручання оператора технологія вже надає консультацію по 150+ послугах", — розповів Федоров.

За його словами, ШІ-консультант самостійно розпізнає продукт і тематику питання, а проблемні кейси збирає через форми, а швидкість відповіді становить до 5 секунд.

"ШІ працює 24/7 та самостійно відповів у 350+ тисячах діалогів. Кейс "оператори зайняті" знизився з 5–7% до менше ніж 0,01%. Оператори обробляють лише 10–15% унікальних складних звернень. Навантаження на них зменшилося на 79% — із 80+ тисяч до 17 тисяч унікальних діалогів", — розповів деталі глава Мінцифри.

Федоров додав, що під час обговорення ОKR відомство поставило ціль зменшити кількість звернень, пропрацювавши їх причини, та збільшити рівень задоволеності службою підтримки з боку користувачів "Дії" до 90%.