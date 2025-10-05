Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала подякував виборцям, які взяли участь у парламентських виборах, та визнав перемогу опозиційного руху ANO Андрея Бабіша.

Про це Петр Фіала написав у соцмережі Х.

"Вітаю переможця виборів Андрея Бабіша, а також усі партії, що взяли участь, із їхніми результатами", — написав Фіала у своєму зверненні в соцмережах.

Лідер коаліції SPOLU Фіала подякував своїм виборцям, кандидатам і команді за проведену кампанію та підкреслив, що урядова коаліція виконала головне завдання — "привела Чехію до ладу".

"Сьогодні ми є країною, яка енергетично незалежна від Росії, будує автостради швидше, ніж Польща, а наш економічний ріст перевищує Австрію та Німеччину", — зазначив Фіала.

За його словами, результат урядових партій, включно з Піратами, за кількістю голосів вищий, ніж на виборах 2021 року, що він назвав "унікальним результатом після чотирьох років важкого урядування".

Водночас прем’єр визнав, що голоси виборців цього разу сконцентрувалися навколо руху ANO, який отримав більшість.

"Результат є очевидним, і його потрібно демократично прийняти", — наголосив Фіала.

Що відомо про парламентські вибори у Чехії

У суботу, 4 жовтня, у Чехії закінчилось дводенне голосування на парламентських виборах. Виборчі дільниці у країні закрились о 14:00 за місцевим часом (15:00 за київським). Явка перевищила 50%, а в окремих районах — понад 60%.

Чехи обирали 200 депутатів до нижньої палати парламенту за пропорційною виборчою системою строком на чотири роки. Щоб подолати прохідний бар'єр, партія має набрати щонайменше 5% голосів.

Ці вибори, також стали першими, коли громадяни Чехії за кордоном змогли проголосувати поштою, щоб не їхати у посольство на дільницю.

29 вересня повідомлялось, що напередодні парламентських виборів у Чехії група чеських аналітиків Online Risk Labs виявила 286 анонімних акаунтів у TikTok, які поширюють "проросійські наративи та підтримують радикальні партії".