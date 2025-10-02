Військові зможуть кастомізовувати дрони під завдання у DOT-Chain Defence

АОЗ та ДОТ презентували "Конструктор дронів" — новий функціонал маркетплейсу зброї DOT-Chain Defence. Він дозволить військовим самостійно налаштовувати характеристики безпілотників під конкретні бойові задачі.

Про це повідомили в Агенції оборонних закупівель під час брифінгу, передає кореспондент Суспільного.

Військові зможуть обирати частоти, висоту польоту, тип камери (тепловізійна, нічна чи інша) та інші параметри. Після цього виробники надсилатимуть свої пропозиції щодо кількості й термінів виготовлення, а замовлення після підтвердження відразу йтиме у виробництво.

"DOT-Chain Defence ми розвиваємо так, щоб у центрі завжди був військовий. Впродовж наступних шести місяців 70% забезпечення БпЛА для війська відбуватиметься через систему. Водночас ми запускаємо «Конструктор дронів» — функціонал, якого прагнули бійці", — зазначив директор АОЗ Арсен Жумаділов.

Директорка Департаменту цифровізації АОЗ Альона Жужа пояснила, що "Конструктор" не замінює стандартний каталог готових виробів, але дає змогу адаптувати конфігурацію під специфічні ділянки, де потрібен нестандартний набір характеристик.

Крім конструктора, у найближчому часі в системі з’являться сервісні звернення для онлайн-консультацій та рейтингова система для оцінок і відгуків про вироби й досвід їх використання.

Від початку роботи маркетплейсу 31 липня через нього поставили майже 39 тисяч безпілотних засобів ураження. Наразі доступні 184 моделі дронів від 38 виробників.