Влада Китаю надає Росії дані супутникової розвідки для ракетних ударів по Україні, зокрема по об’єктах іноземних інвесторів.

Про це у коментарі Укрінформу заявив представник Служби зовнішньої розвідки України (СЗРУ) Олег Александров.

"Є факти високого рівня взаємодії Росії та Китаю у проведенні супутникової розвідки території України з метою визначення і дорозвідки стратегічних об’єктів для ураження. При цьому, як ми бачили впродовж останніх місяців, ці об’єкти можуть належати іноземним інвесторам", — сказав він.

Водночас у СЗРУ відмовилися розкрити більше деталей про об’єкти на території України, які були уражені за допомогою даних китайської супутникової розвідки.

21 серпня внаслідок ракетного удару армії РФ був зруйнований американський завод електроніки Flex у Мукачеві на Закарпатті. Також тоді було поранено понад 20 людей.

Навесні 2025 року президент Володимир Зеленський, посилаючись на дані української розвідки та СБУ, заявляв, що Китай постачає до РФ артилерію і порох. Також, за його словами, китайці займаються виробництвом озброєнь на російській території.

Тоді офіційний Пекін відреагував, та заявив, що твердження Зеленського про постачання Росії озброєння, пороху та артилерії — "безпідставні".