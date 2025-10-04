Розвідка Данії: флот РФ систематично вдається до провокацій у данських протоках

Служба військової розвідки Данії повідомила, що російські військові кораблі неодноразово здійснювали провокації в данських протоках, зокрема "йшли на зіткнення та наводили зброю" на військово-морські судна країни, а також порушували роботу навігаційних систем.

Про це пише Reuters.

За словами директора Служби оборонної розвідки Данії Томаса Аренкіеля, такі інциденти створюють загрозу ненавмисної ескалації конфлікту.

"Ми спостерігали за кількома інцидентами у данських протоках, коли вертольоти данських ВПС і військові кораблі ставали цілями для радарів стеження і на них націлювали зброєю з російських військових кораблів", – сказав Аренкіель.

Він зазначив, що військові кораблі РФ під час проходження протоки, що з’єднує Балтійське та Північне моря, "йшли на зіткнення" з данськими суднами. За словами Аренкіеля, на цих суднах також були встановлені гідролокатори та обладнанням для створення радіоелектронних перешкод.

Він додав, що "дуже ймовірно", що принаймні в одному випадку саме вони спричинили значні перешкоди у роботі GPS на території Данії.

"Росія використовує військові засоби, в тому числі агресивні, щоб чинити на нас тиск, не переходячи при цьому межі збройного конфлікту в традиційному розумінні", — сказав Аренкіель.

Крім того, Аренкіель розповів, що один російський корабель вже понад тиждень стоїть на якорі в данських водах, що "свідчить про можливе втручання Москви, якщо Данія спробує обмежити пересування російського "тіньового флоту".

Незважаючи на ці інциденти, оборонна розвідка Данії підкреслила, що прямої військової загрози для країни наразі немає.