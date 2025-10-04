Перейти до основного змісту
Генштаб: за минулу добу на фронті відбулося 159 бойових зіткнень, РФ втратила 950 військових
ГенштабВторгнення Росії в УкраїнуЗСУРОСІЯОбстрілиПОДІЇВІЙНА

Генштаб: за минулу добу на фронті відбулося 159 бойових зіткнень, РФ втратила 950 військових

Катерина Бельмас
Розмір шрифту
військові, зсу, українські військові
Новобранці беруть участь у навчаннях на полігоні в Запорізькій області, 26 вересня 2025 року. AP/65-та механізована бригада/Андрій Андрієнко

На фронті протягом минулої доби, 3 жовтня, зафіксовано 159 бойових зіткнень. За добу Росія втратила на війні в Україні 950 військових.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 4 жовтня.

"Вчора противник завдав трьох ракетних та 67 авіаційних ударів, застосував 41 ракету, скинув 142 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4433 обстріли, зокрема 93 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6264 дрони-камікадзе", — йдеться у зведенні.

Армія РФ завдавала авіаційних ударів зокрема по районах населених пунктів Костянтинівка Донецької області; Григорівка, Лук’янівське, Павлівка, Комишуваха Запорізької області; Ольгівка Херсонської області.

Також за минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, чотири артилерійські засоби та пункт управління противника.

Загалом, протягом 3 жовтня, втрати російських військ склали 950 солдатів. Сили оборони України знешкодили танк, бойову броньовану машину, 15 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 450 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня, 10 ракет, 73 одиниці автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.

Яка ситуація на фронті

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ЗСУ відбили вісім атак росіян. Минулої доби противник завдав 12 авіаційних ударів, загалом скинув 25 керованих авіаційних бомби та здійснив 198 обстрілів, зокрема 15 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони зупинили 13 атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Кам’янка та Красне Перше.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося три атаки росіян. ЗСУ відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Куп’янськ, Радьківка та у бік населеного пункту Піщане.

На Лиманському напрямку армія РФ атакувала 12 разів, намагаючись вклинитися в українську оборону поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Середнє, Шандриголове, Колодязі та Торське.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак противника поблизу Серебрянки, Виїмки, Переїзного та у бік Ямполя й Дронівки.

На Краматорському напрямку минулої доби бойових зіткнень не зафіксовано.

На Торецькому напрямку росіяни здійснили десять атак в районах населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр та Полтавка.

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 56 штурмових дій противника у районах населених пунктів Володимирівка, Разіне, Никанорівка, Родинське, Новоекономічне, Миролюбівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Новосергіївка та Філія.

На Новопавлівському напрямку росіяни вчора здійснили 28 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Соснівка, Вороне, Січневе, Новоіванівка, Новогригорівка та у бік Новомиколаївки.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили сім атак росіян в районі Полтавки.

На Оріхівському напрямку противник здійснив одну спробу прорвати оборону українських захисників в напрямку населеного пункту Новоандріївка.

На Придніпровському напрямку Сили оборони успішно зупинили ворожу атаку на позиції Сил оборони.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Топ дня
Вибір редакції
Дізнайтесь більше
На початок