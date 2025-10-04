На фронті протягом минулої доби, 3 жовтня, зафіксовано 159 бойових зіткнень. За добу Росія втратила на війні в Україні 950 військових.

Про це у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 4 жовтня.

"Вчора противник завдав трьох ракетних та 67 авіаційних ударів, застосував 41 ракету, скинув 142 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4433 обстріли, зокрема 93 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6264 дрони-камікадзе", — йдеться у зведенні.

Армія РФ завдавала авіаційних ударів зокрема по районах населених пунктів Костянтинівка Донецької області; Григорівка, Лук’янівське, Павлівка, Комишуваха Запорізької області; Ольгівка Херсонської області.

Також за минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, чотири артилерійські засоби та пункт управління противника.

Загалом, протягом 3 жовтня, втрати російських військ склали 950 солдатів. Сили оборони України знешкодили танк, бойову броньовану машину, 15 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 450 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня, 10 ракет, 73 одиниці автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.

Яка ситуація на фронті

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ЗСУ відбили вісім атак росіян. Минулої доби противник завдав 12 авіаційних ударів, загалом скинув 25 керованих авіаційних бомби та здійснив 198 обстрілів, зокрема 15 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони зупинили 13 атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Кам’янка та Красне Перше.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося три атаки росіян. ЗСУ відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Куп’янськ, Радьківка та у бік населеного пункту Піщане.

На Лиманському напрямку армія РФ атакувала 12 разів, намагаючись вклинитися в українську оборону поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Середнє, Шандриголове, Колодязі та Торське.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак противника поблизу Серебрянки, Виїмки, Переїзного та у бік Ямполя й Дронівки.

На Краматорському напрямку минулої доби бойових зіткнень не зафіксовано.

На Торецькому напрямку росіяни здійснили десять атак в районах населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр та Полтавка.

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 56 штурмових дій противника у районах населених пунктів Володимирівка, Разіне, Никанорівка, Родинське, Новоекономічне, Миролюбівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Новосергіївка та Філія.

На Новопавлівському напрямку росіяни вчора здійснили 28 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Соснівка, Вороне, Січневе, Новоіванівка, Новогригорівка та у бік Новомиколаївки.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили сім атак росіян в районі Полтавки.

На Оріхівському напрямку противник здійснив одну спробу прорвати оборону українських захисників в напрямку населеного пункту Новоандріївка.

На Придніпровському напрямку Сили оборони успішно зупинили ворожу атаку на позиції Сил оборони.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.