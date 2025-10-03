Reuters: Тайвань відкинув пропозицію США щодо перенесення виробництва чіпів

Тайвань не погодиться на угоду з американською стороною, яка передбачає перенесення половини всього виробництва напівпровідників на територію США.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що минулими вихідними міністр торгівлі США Говард Лутнік повідомив американському телеканалу NewsNation, що пропозиція Вашингтона Тайваню передбачає розподіл виробництва чіпів 50 на 50, переважна більшість яких наразі виробляється на острові.

За словами, віцепрем’єрки Тайваню та головної представниці на торговельних переговорах Чен Ліцзюнь, під час торговельних переговорів з США питання розподілу виробництва чіпів 50 на 50 не обговорювалося.

"Наша переговорна команда ніколи не брала на себе жодних зобов’язань щодо розподілу частки на чіпи 50 на 50. Будьте певні, ми не обговорювали це питання під час цього раунду переговорів і не погодимося на такі умови", — сказала Ліцзюнь.

За даними видання, Тайвань, де розташований найбільший у світі контрактний виробник чіпів TSMC, демонструє великий профіцит торгівлі зі США. Наразі експорт з острова до країни обкладається 20% митом.

Минулого місяця уряд Тайваню повідомив, що сподівається на "більш сприятливу тарифну ставку" від США після того, як переговори досягли "певного прогресу".