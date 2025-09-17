Тайвань представив першу ракету, яку виготовить спільно із США

Тайвань представив свою першу ракету, яку виготовить спільно з американською компанією. Це перший крок в оборонному співробітництві між Тайбеєм і Вашингтоном у протистоянні Китаю.

Про це пише агентство Reuters.

Демократично керований Тайвань посилено зміцнює свої збройні сили у відповідь на посилення військового тиску з боку Китаю, який вважає острів своєю територією. Пекін неодноразово проводив військові навчання та регулярно направляє літаки й кораблі навколо Тайваню.

Президент Лай Чінг-те в червні пообіцяв поглибити співпрацю з США в безпековій сфері та спільно розробляти й виробляти озброєння. Попри відсутність офіційних дипломатичних відносин, Вашингтон залишається головним міжнародним союзником острова й постачальником зброї.

Напередодні тайбейської виставки аерокосмічних і оборонних технологій Національний науково-технічний інститут Чун-Шань (NCSIST) продемонстрував Barracuda-500 — автономну недорогу крилату ракету, створену американським оборонним стартапом Anduril Industries.

У NCSIST заявили, що планують передати технології для налагодження масового виробництва на Тайвані ракети, пристосованої для групових атак на військові кораблі й подібної за концепцією до вибухових безпілотників. NCSIST відмовився називати терміни виробництва або очікуваний обсяг.

"Це нове починання. Ми прагнемо швидше та ефективніше розвивати власні оборонні можливості, включаючи новітні технології", — сказав Reuters президент NCSIST Лі Ших-чіанг.

Мета Тайваню — побудувати всю виробничу лінію на місцевому рівні та утримати вартість ракети нижче 6,5 мільйона доларів (216 493 доларів), сказав Лі.

"Якщо спалахнуть бойові дії, якщо ми зіткнемося з блокадою, ми не схожі на Україну — яка все ще має європейський континент, щоб забезпечити стійкий, безперебійний потік підкріплень", — сказав він.