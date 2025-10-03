В Японії може з'явитися перша жінка-прем'єр

Санае Такаїчі може стати першою жінкою на чолі уряду Японії. А її опонент — Шінджіро Коїдзумі, який може бути наймолодшим в історії прем'єр-міністром.

Про це повідомляє Reuters.

Санае Такаїчі 64 роки, вона консервативна націоналістка, а інший кандидат — більш поміркований і молодий як для такої посади в Японії, йому 44 роки. Голосування за когось із них відбудеться цієї суботи, 4 жовтня. Переможець очолить керівну Ліберально-демократичну партію Японії та буде прем'єр-міністром країни. Усього кандидатів 5.

Згідно з повідомленням газети Asahi, Коїдзумі лідирує серед 295 законодавців ЛДП. Такаїчі поки що на третьому місці за рейтингами, але залежно від явки все може змінитися.

Політикиня у своїй програмі пообіцяла подвоїти японську економіку за наступні 10 років завдяки значним державним інвестиціям у нові технології, інфраструктуру, виробництво продуктів харчування та інші сфери економічної безпеки.

Вона заявила, що продовжить торговельну угоду з президентом США Дональдом Трампом, за якою Японія погодилася інвестувати 550 мільярдів доларів у Штати в обмін на зниження тарифів на автомобілі та інші японські товари. Водночас Такаїчі допускає перегляд угоди, якщо та виявиться несправедливою.

Нагадаємо, у вересні премʼєр-міністр Японії Ішіба Шіґеру подав у відставку через корупційний скандал у Ліберально-демократичній партії. У політсилі виявили проблеми, пов'язані зі збором коштів на політичні рахунки. Це спричинило серію скандалів у Японії.