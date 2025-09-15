США, Південна Корея і Японія розпочали перші спільні багатопрофільні навчання після того, як Дональд Трамп і Лі Чже Мен стали президентами. У Пхеньяні назвали навчання підготовкою до війни і пригрозили "контрдіями".

Про це повідомляє Bloomberg.

Як повідомив Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї, п'ятиденні навчання Freedom Edge розпочалися 15 вересня у міжнародних водах біля курортного острова Чеджудо Південної Кореї, за участю морських, повітряних та кібернетичних ресурсів трьох країн. Ці навчання є звичайними і спрямовані на покращення оперативної сумісності між трьома країнами у протидії ядерним та ракетним загрозам Північної Кореї.

Навчання за участю трьох країн вперше відбулися за часів адміністрації президента США Джо Байдена та відбуваються в період підвищеної невизначеності щодо тристороннього партнерства.

Північнокорейські ЗМІ повідомили, що у Пхеньяні обурені спільними навчаннями, вважають їх репетицією війни. Зазначається, що збройні сили Північної Кореї відреагують на навчання союзників «дуже чіткою та посиленою протидією», якщо їхня "демонстрація сили" продовжиться.

В окремій заяві сестра лідера КНДР Кім Йо Джон, заявила, що "нерозважлива демонстрація сили" з боку США, Японії та Південної Кореї щодо КНДР — неминуче принесе "погані результати" союзникам.

