Україна віддала росіянина, якого дружина намагалася забрати два роки тому

Україна повернула до РФ Евгенія Ковткова, чоловіка російської координаторки проєкту "Наш Выход" Ірини Криніної. Два роки назад вона приїхала в Україну за ним, але той відмовлявся.

Про це повідомляє російське видання "Важные истории" та сам проєкт "Наш выход".

Евгеній Ковтков повернувся додому в межах нового обміну полоненими 2 жовтня. Його ім’я зазначене у списках людей, які повернулися, опублікованих "Нашим Выходом". Криніна підтвердила інформацію в інтерв’ю блогеру Ростиславу Мурзагулову.

"У мене змішані почуття. Я рада, що він повернеться до батьків після 818 днів у полоні, але хвилююся за його безпеку та можливу участь у бойових діях у Росії", — зазначила активістка.

За даними журналістів, цивільного чоловіка Криніної Євгена Ковткова мобілізували у 2022 році, а у 2023-му він потрапив в український полон.

Вона також розповіла, що протягом усіх двох років, що перебуває в Україні, намагалася відмовити чоловіка від повернення до Росії. Сама Криніна повідомила, що не хоче їхати до Росії, адже там перебувають ще тисячі росіян у полоні, і їй потрібно допомагати їм повертатися додому.

25 липня 2025 року Криніна розповідала російській службі DW, що із Ковтковим не разом та "не бачить спільного майбутнього". Жінка розповіла, що після того, як приїхала в Україну, то зрозуміла, "хто на кого напав" і "не хоче, щоб її діти несли відповідальність" за вчинення війни РФ проти України.

Ірина Криніна стала першою, ймовірно, єдиною росіянкою, яка приїхала до України за програмою "Вернем жене мужа". Після того як її чоловіка мобілізували та потім взяли в полон, Кринина переїхала з дітьми до Києва, щоб його визволити. Згодом вона заснувала рух "Наш Выход", який надає інформаційну підтримку родинам російських військових у полоні.

Україна та Росія 2 жовтня провели обмін полоненими. до України повернули 185 військових Сил оборони. Це військові Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Більшість з них була у російському полоні з 2022 року. Це вже 69-й обмін військовополоненими між країнами. Російській стороні також передали 185 людей.