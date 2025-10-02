У застосунку Укрзалізниці стався технічний збій. Квитки на потяги можна купити лише в касах залізничних вокзалів.

Про це повідомила Укрзалізниця на Facebook.

За словами компанії, причиною збою є пошкодження в роботі в інтернет-провайдера Укрзалізниці. Тимчасово недоступні онлайн-сервіси компанії, а саме застосунок. Також неможливо купити квитки на офіційному сайті.

Квитки доступні у касах залізничних вокзалів. Ті, хто купили квитки на потяги у застосунку, отримують їх також на електронну пошту у форматі PDF. Ці квитки дійсні для проїзду та перевірки провідниками.

Найближчим часом роботу сервісів буде відновлено, повідомляє Укрзалізниця.