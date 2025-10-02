Канада не передаватиме Україні заборонену місцевим законодавством вогнепальну зброю, оскільки вона не відповідає стандартам НАТО та виявилася "непридатною для бойових дій".

Про це повідомляє The Defense Post.

"Канада відмовилася від планів постачання в Україну забороненої зброї, зібраної в рамках національної програми викупу, після того, як офіційні особи в Києві не виявили до неї особливого інтересу, а велика частина вогнепальної зброї виявилася непридатною для бойових дій", — зазначає видання.

Відповідне рішення підтвердив офіс міністра громадської безпеки Канади Гарі Анадасангері, зазначивши, що ця ідея "не була практичним і ефективним способом допомоги Україні у війні проти Росії".

Що відомо про заборону вогнепальної зброї в Канаді та можливу передачу її Україні

Вперше ця ініціатива була озвучена наприкінці 2023 року, коли уряд колишнього прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо розширив список забороненої зброї до понад 2500 моделей. Це рішення спиралося на попередню заборону (близько 1500 моделей), запроваджену у 2020 році після масової стрілянини в Новій Шотландії. Тоді власників зобов’язали здати зброю за компенсацію або "деактивувати її".

"Після цього Оттава заявила, що співпрацюватиме з українськими військовими, щоб визначити, яку зброю канадських підприємств можна було б доопрацювати для бойових потреб. Тодішній міністр оборони Білл Блер заявив, що Україна висловила зацікавленість у невеликій кількості зброї", — зазначає видання.

Втім, за словами офісу міністра громадської безпеки, "переважна більшість" цієї зброї не могла використовуватися через невідповідність стандартам НАТО. Після приходу на посаду прем’єр-міністра Марка Карні уряд "остаточно відмовився від плану".

За даними видання, це рішення не впливає на загальний рівень підтримки України. Загалом, від початку повномасштабного вторгнення РФ Канада надала допомогу Україні на суму близько 22 млрд канадських доларів (15,8 млрд доларів США), з яких 6,5 млрд (4,6 млрд доларів США) — військова допомога.