Міністерка транспорту Канади Христя Фріланд, як очікується, залишить свою урядову посаду й стане спецпредставницею з питань України.

Про це пише Reuters із посиланням на власні джерела та CBC News.

Зазначається, що Христя Фріланд, яка має українське коріння та володіє українською мовою, бере активну участь у політичному житті Канади з 2015 року "з моменту приходу лібералів до влади". Зокрема, вона обіймала посаду заступниці колишнього прем’єр-міністра Джастіна Трюдо, а у 2020 році стала першою жінкою, яка очолила Міністерство фінансів Канади.

У грудні 2024 року Фріланд несподівано подала у відставку з посади міністерки фінансів, розкритикувавши економічну політику уряду та "дорогі політичні хитрощі". Її крок спричинив "внутрішнє повстання", внаслідок якого колишній прем’єр-міністр Джастін Трюдо оголосив про свою відставку, пише Reuters.