На Мадагаскарі уряд пішов у відставку після протестів через світло і воду

Президент Мадагаскару Андрі Раджоеліна звільнив прем'єр-міністра та решту уряду після майже тижневих протестів молоді в острівній країні. За даними ООН, на акціях загинули 22 людини. Мітингарі вимагають стабільного водо- та електропостачання.

Про це пишуть BBC та Associated Press.

Протести розпочалися спершу в столиці Антананаріву у четвер, 25 вересня. Молодь (покоління Z, як вони написали в себе на деяких плакатах) протестувала проти бідності та нездатності влади забезпечити надійне постачання води та електроенергії. Мітинги поширилися на 8 міст по всій країні.

Протести розпочиналися мирно, але потім сталися сутички з силами безпеки, ті пустили по мітингарях сльозогінний газ. ООН заявляє про побої та арешти і що деякі офіцери також застосували бойові набої.

Сили безпеки шикуються в шеренгу, наближаючись до протестувальників під час демонстрації проти повторюваних відключень води та електроенергії в Антананаріву, Мадагаскар, 30 вересня 2025 року. Getty Images/AFP/RIJASOLO

Протестувальники своєю чергою забарикадували дороги підпаленими шинами та камінням, підпалили декілька зупинок громадського транспорту в Антананаріву. Місцеві ЗМІ повідомляли, що учасники протестів напали на будинки деяких політиків.

Унаслідок першої хвилі протестів минулого тижня президент Раджоеліна звільнив міністра енергетики за неналежне виконання своїх обов'язків, але протестувальники вимагали відставки президента та решти уряду.

У понеділок, 29 вересня, тисячі людей знову вийшли на вулиці. Тоді ж Управління ООН з прав людини заявило про 22 загиблі людини та понад сто поранених під час протестів. Міністр закордонних справ Мадагаскару Расата Рафарававітафіка заперечив дані ООН про загиблих, але влада острівної країни поки не навела власні дані про кількість потерпілих.

Зрештою того-таки понеділка, 29 вересня президент Андрі Раджуеліна відправив у відставку весь уряд. Але додав, що до формування нового уряду міністри тимчасово виконуватимуть свої обов'язки. Він запросив подавати заявки на посади в уряді і дав 3 дні на розгляд пропозицій щодо нового прем'єр-міністра.

В Антананаріву наразі діє комендантська година. Протестувальники не стихають і після відставки уряду, закликаючи президента перепросити та взяти на себе відповідальність за жертви. Поліція знову застосовувала сльозогінний газ, щоби розігнати натовп.