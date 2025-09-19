В Судані внаслідок удару дрона по мечеті загинули десятки людей

У Судані, де триває громадянська війна, 19 вересня в храм з людьми влучив безпілотник. Загинули 78 людей.

Про це пишуть Суданські збройні сили.

BBC з посиланням на джерело серед медиків уточнило цифру загиблих — їх 78; ще 20 суданців поранені. Також АР, посилаючись на анонімного працівника місцевої гуманітарної групи Emergency Response Rooms, написало, що кількість жертв, імовірно, зросте, бо тіла лежать під завалами споруди.

BBC Verify отримало автентичні кадри, на яких видно близько 30 тіл, загорнутих у тканини, що лежать поруч із мечеттю на заході міста Ель-Фашир, регіон Північний Дарфур.

Удар по храму стався під час молитви о п'ятій ранку. Армія Судану стверджує, що обстріл скоїли Сили оперативного реагування (RSF). Цього тижня RSF розпочали новий наступ на місто, яке вони тримають в облозі вже понад рік. Через оточення Ель-Фашира медична допомога тут залишається значною мірою недоступною.

Що відомо про ситуацію в Судані

У Судані з квітня 2023 року триває громадянська війна. Армія Судану бореться з RSF. У столиці Судану Хартум 15 квітня 2023 року відбулись зіткнення між армію та Силами оперативного реагування (RSF), які заявили, що взяли під контроль президентський палац, резиденцію командувача армії та міжнародний аеропорт.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, в країні загинуло щонайменше 40 тисяч людей, ще 12 мільйонів людей залишили свої домівки, багато хто опинився на межі голоду.

19 вересня звіт ООН висловив застереження щодо "зростання етнічного насильства". Зазначається, що обидві сторони мстяться тим, кого звинувачують у співпраці з протилежною стороною.