На війні проти України загинули 2000 солдатів КНДР — розвідка Південної Кореї

За оцінками Національної розвідувальної служби Південної Кореї (NIS), у війні проти України загинули близько двох тисяч північнокорейських військових, відправлених на допомогу Росії.

Такі дані були оприлюднені під час закритого брифінгу для парламентського комітету з розвідки, передає Yonhap.

"Північна Корея повідомила, що втратила близько 350 осіб під час першого і другого етапів розгортання військ, тоді як NIS повідомила про щонайменше 600 загиблих під час брифінгу для парламентського комітету з розвідки у квітні", – сказав журналістам член парламенту Південної Кореї Лі Сонг Квон.

За його словами, NIS збільшила свою оцінку кількості загиблих військових КНДР до двох тисяч осіб після "комплексного аналізу" з іншими країнами.

За даними розвідки, Північна Корея також планує додатково надіслати до Росії близько 6 тисяч солдатів у рамках третьої партії розгортання військ. Ще близько тисячі військових інженерів вже прибули до Росії. Наявні війська дислокуються в "тилу як резервні сили".

Агентство зазначає, що з жовтня минулого року Північна Корея направила близько 13 000 військовослужбовців та звичайну зброю для підтримки військових зусиль Росії.

Що відомо про участь військових КНДР у війні Росії проти України

У жовтні 2024 року розвідка Південної Кореї повідомила, що КНДР вже відправила до Росії 1 500 своїх спецназівців та планує залучити до війни проти України 12 тисяч військових. Північна Корея відкинула ці звинувачення, назвавши їх "безпідставними чутками".

14 жовтня 2024 року президент України Володимир Зеленський заявив, що Північна Корея "фактично включилась" у війну проти України. 17 жовтня 2024 Очільник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР) Буданов підтвердив, що близько 11 тисяч солдатів з КНДР готують воювати в Україні.

5 листопада 2024 міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив, що між ЗСУ та північнокорейськими солдатами в Курській області Росії відбулись "перші зіткнення".

14 грудня 2024 Президент Володимир Зеленський заявив, що є попередні дані про те, що Росія почала використовувати військових із Північної Кореї у штурмових операціях у Курській області, і серед них вже є втрати.

11 січня 2025 року Збройні сили України взяли в полон у Курській області двох військових з Північної Кореї. Зеленський доручив Службі безпеки України надати доступ до цих полонених. У Південній Кореї заявили, що готові забрати полонених солдат КНДР, адже фактично визнають всіх жителів КНДР своїми громадянами.

Станом на середину січня 2025 року у Курській області Росії загинули близько тисячі північнокорейських військових, які брали участь у війні проти України.

28 квітня 2025 року Північна Корея офіційно визнала участь своїх військових у війні Росії проти України.

Заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю Суспільному розповів, що станом на серпень 2025 року у Росії перебуває близько 11 тисяч військових із КНДР.