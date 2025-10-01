У МЗС України висловили рішучий протест у зв'язку з так званим осіннім призовом на військову службу, який РФ розпочала 1 жовтня 2025 року. Він проходитиме й на тимчасово окупованих територіях України — у Криму та місті Севастополі, а також частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Там заявили, що примус до служби у російській окупаційній армії є воєнним злочином.

Про це йдеться у заяві українського зовнішньополітичного відомства.

Там зазначили, що здійснюючи цей "призов", РФ грубо порушує свої міжнародно-правові зобов'язання.

"Зокрема статтю 51 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка категорично забороняє державі-окупанту примушувати осіб, що перебувають на території під її контролем, служити в її збройних або допоміжних силах. Примус до служби в армії держави-окупанта є воєнним злочином і не залишиться безкарним.", — кажуть у МЗС.

У відомстві переконані, що Кремль обов'язково використає примусово "призваних" українців з ТОТ "як гарматне м’ясо у війні" проти України, що "наражає їх на смертельну небезпеку".

"Закликаємо українців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, всіляко уникати цього злочинного "призову". Також наголошуємо, що призовники-громадяни РФ мають повне право не виконувати та саботувати злочинний "Указ президента РФ про призов на військову службу". У разі залучення до війни проти України, закликаємо скористатися можливістю порятунку завдяки проєкту "Хочу жить" та добровільно здатися Силам оборони України, — йдеться у заяві.

У МЗС також звернулись до українців, які живуть на історичних українських землях – на Кубані, Стародубщині, Північній та Східній Слобожанщині в межах сучасних Краснодарського краю, Білгородської, Брянської, Воронезької, Курської та Ростовської областей РФ.

"Згадайте своє коріння та не беріть участі у злочинній війні проти батьківщини своїх предків. Звертаємося також до представників всіх корінних народів Російської Федерації: це не ваша війна, це війна Москви, яка кидає вас на загарбання українських земель так, як сама колись загарбала ваші землі, і масово вас вбиває, щоб на ваших землях жили інші", — наголосили у МЗС.

Крім цього у відомстві додали, що Україна продовжує документувати всі порушення Російською Федерацією норм міжнародного права. Ці докази будуть використані для притягнення російського військово-політичного керівництва до відповідальності.

Також там закликали світову спільноту посилити політико-дипломатичний та санкційний тиск на Росію.

29 вересня очільник Кремля Володимир Путін підписав указ про проведення осіннього військового призову на строкову службу у лавах армії РФ. Він почався 1 жовтня і триватиме до 31 грудня. Загалом російська влада планує призвати 135 тисяч людей у віці від 18 до 30 років.

У вересні російська Державна дума у першому читанні схвалила законопроєкт про проведення призову до армії РФ протягом усього року.

Якщо його ухвалять в цілому, то починаючи з 2026 року призовні комісії у країні працюватимуть постійно, але відправлення до війська проходитиме за попереднім графіком — двічі на рік: з 1 квітня по 15 липня та з 1 жовтня по 31 грудня.

У червні 2025 року президент Володимир Зеленський інформував, що на території України перебувають 695 тисяч російських військових.