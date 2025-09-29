Путін підписав указ про осінній призов на строкову службу у лавах армії РФ

Очільник Кремля Володимир Путін у понеділок, 29 вересня, підписав указ про проведення осіннього військового призову на строкову службу у лавах армії РФ. Він почнеться 1 жовтня і триватиме до 31 грудня.

Відповідний опубліковано на порталі правової інформації РФ.

Згідно з документом, на строкову службу планують призвати 135 тисяч людей у віці від 18 до 30 років.

У вересні російська Державна дума у першому читанні схвалила законопроєкт про проведення призову до армії РФ протягом усього року.

Якщо його ухвалять в цілому, то починаючи з 2026 року призовні комісії у країні працюватимуть постійно, але відправлення до війська проходитиме за попереднім графіком — двічі на рік: з 1 квітня по 15 липня та з 1 жовтня по 31 грудня.

У червні 2025 року президент Володимир Зеленський інформував, що на території України перебувають 695 тисяч російських військових.