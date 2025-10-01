Перейти до основного змісту
Зеленський посмертно надав звання Герой України Парубію та Вакуленку
ЗеленськийДень ЗахисниківЛЮДИ

Зеленський посмертно надав звання Герой України Парубію та Вакуленку

Важливо
Юрій Свиридюк
Розмір шрифту
Breaking News
Андрій Парубій під час засідання Верховної ради України, Київ, 16 травня 2019 року. УНІАН/Володимир Гонтар

Президент Володимир Зеленський посмертно надав звання Герой України Андрієві Парубію, Геннадію Афанасьєву, Володимиру Вакуленку та Степану Чубенку.

Про це глава держави повідомив у своєму зверненні. Відповідні звання отримали:

  • Андрій Парубій — колишній голова Верховної Ради, якого вбили у Львові 30 серпня 2025 року;
  • Геннадій Афанасьєв — активіст громадянського спротиву російській окупації Криму, політв'язень, публіцист, військовий ЗСУ, який загинув у 2022 році поблизу Білогорівки;
  • Степан Чубенко — український школяр, якого 2014 року закатували й розстріляли проросійські бойовики на тимчасово окупованій Донеччині;
  • Володимир Вакуленко — український поет і дитячий письменник, якого росіяни вбили у травні 2022 року під час окупації Ізюму, що на Харківщині.

Раніше цього дня президент відзначив не лише військових, а й 16 міст, жителі яких активно беруть участь у захисті держави.

Топ дня
Вибір редакції
Дізнайтесь більше
На початок