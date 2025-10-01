Генштаб: на фронті за добу 155 бойових зіткнень, Росія втратила 920 військових

На фронті протягом минулої доби, 30 вересня, зафіксовано 155 бойових зіткнень. На Покровському напрямку українські захисники зупинили 51 штурмову дію армії РФ. На війні в Україні за добу Росія втратила 920 військових.

Про це Генштаб ЗСУ інформує станом на 08:00 1 жовтня у зведенні щодо російського вторгнення.

Минулої доби військо РФ завдало 2 ракетні та 54 авіаційні удари, застосувало дві ракети та скинуло 112 керованих авіабомб. Крім цього, здійснило 3 931 обстріл, зокрема 112 – із реактивних систем залпового вогню, та залучило для ураження 5 246 дронів-камікадзе.

Армія РФ завдала авіаційних ударів, зокрема по населених пунктах Добропілля, Костянтинівка Донецької області; Покровське Дніпропетровської області; Гуляйполе Запорізької області.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки війська РФ.

“Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 920 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, три бойові броньовані машини, 13 артилерійських систем, 249 БпЛА та 33 одиниці автомобільної техніки окупантів”, — йдеться у зведенні Генштабу.

Яка ситуація на фронті

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські підрозділи відбили сім атак окупантів РФ. Також військо РФ завдало 15 авіаударів, скинувши при цьому 28 КАБ, здійснило 138 обстрілів, зокрема десять – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку військо РФ чотири рази атакувало позиції українських захисників у районі Вовчанська та Кам’янки. Отримало відсіч.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять боєзіткнень. Українські оборонці зупинили штурмові дії росіян у районах населеного пункту Куп’янськ та у бік Петропавлівки й Піщаного.

На Лиманському напрямку військо РФ атакувало 15 разів. Намагалося вклинитися в українську оборону поблизу населених пунктів Шандриголове, Новомихайлівка, Греківка, Колодязі, Ямполівка та у бік Дробишевого.

На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили сім наступальних дій росіян у бік Ямполя, Дронівки та у районі Серебрянки.

На Краматорському напрямку вчора зафіксовано три боєзіткнення, окупанти РФ намагалися просуватись у районі Білої Гори та у бік Предтечиного.

На Торецькому напрямку військо РФ здійснило 14 атак у районах Торецька, Диліївки, Яблунівки, Катеринівки, Русиного Яру та Полтавки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 51 штурмову дію армії РФ у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Горіхове та Філія.

На Новопавлівському напрямку військо РФ вчора здійснило 24 атаки у районах населених пунктів Зелений Гай, Піддубне, Вороне, Соснівка, Січневе, Калинівське, Тернове, Ольгівське та Новогригорівка.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили дві атаки окупантів РФ в районі Полтавки.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили чотири штурмових дії росіян у районі Плавнів та у бік Степногірська, Малої Токмачки й Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку війська РФ здійснили п’ять марних спроб просунутися уперед на позиції українських підрозділів.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань армії РФ не виявлено.