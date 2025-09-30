Невідомий чоловік підходив до квартири виконавчої директорки видання Kyiv Independent Дарини Шевченко. Зокрема він фотографував двері та намагався зібрати інформацію про неї. Це сталось 29 вересня.

Про це у Facebook повідомила головна редакторка видання Ольга Руденко.

За її словами, чоловік намагався опитувати сусідів та показував фото Дарини, що викликало підозру у мешканців будинку. Він також фотографував вхід до підʼїзду і спільні двері на поверсі.

"У будинок цього хлопця привели працівники місцевого ЖЕКу. Працівники кажуть, що він показав посвідчення, але не зізнаються, яке. Вони очевидно налякані. Далі їх буде питати поліція", — каже Руденко.

Журналістка поінформувала, що вже Шевченко вже написала заяву до поліції про переслідування та очікує дій від правоохоронців. На її думку, цей випадок може бути пов'язаний з діяльністю Дарини Шевченко як виконавчої директорки Kyiv Independent та загалом роботою їхнього медіа.

"У Дарини нема жодних особистих конфліктів чи справ, яких може стосуватись цей випадок. Єдина версія — це пов’язано з її діяльністю як виконавчої директорки Kyiv Independent та з нашою журналістською роботою. Такий збір інформації може бути однією з дій у межах досудового розслідування або просто способом тиску", — зазначила Руденко.

Сама Дарина Шевченко на своїй Facebook-сторінці також звернулася із проханням до тих, кому вдалося ідентифікувати чоловіка, повідомити їй будь-яку інформацію про нього.