У Kyiv Independent заявили, що невідомий чоловік збирав інформацію про виконавчу директорку видання Дарину Шевченко
Дмитро Михайлов
Виконавча директорка видання Kyiv Independent Дарина Шевченко
Невідомий чоловік підходив до квартири виконавчої директорки видання Kyiv Independent Дарини Шевченко. Зокрема він фотографував двері та намагався зібрати інформацію про неї. Це сталось 29 вересня.

Про це у Facebook повідомила головна редакторка видання Ольга Руденко.

За її словами, чоловік намагався опитувати сусідів та показував фото Дарини, що викликало підозру у мешканців будинку. Він також фотографував вхід до підʼїзду і спільні двері на поверсі.

"У будинок цього хлопця привели працівники місцевого ЖЕКу. Працівники кажуть, що він показав посвідчення, але не зізнаються, яке. Вони очевидно налякані. Далі їх буде питати поліція", — каже Руденко.

Журналістка поінформувала, що вже Шевченко вже написала заяву до поліції про переслідування та очікує дій від правоохоронців. На її думку, цей випадок може бути пов'язаний з діяльністю Дарини Шевченко як виконавчої директорки Kyiv Independent та загалом роботою їхнього медіа.

"У Дарини нема жодних особистих конфліктів чи справ, яких може стосуватись цей випадок. Єдина версія — це пов’язано з її діяльністю як виконавчої директорки Kyiv Independent та з нашою журналістською роботою. Такий збір інформації може бути однією з дій у межах досудового розслідування або просто способом тиску", — зазначила Руденко.

Сама Дарина Шевченко на своїй Facebook-сторінці також звернулася із проханням до тих, кому вдалося ідентифікувати чоловіка, повідомити їй будь-яку інформацію про нього.

