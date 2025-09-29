Угорщина заблокувала на своїй території 12 українських видань

Уряд Угорщини заблокував на території країни низку українських медіа. Такими діями там відповіли на заборону двох проросійських угорських видань в Україні.

Про заборону українських видань у Facebook 29 вересня повідомив міністр канцелярії прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуляш.

За словами урядовця, Україна заблокувала угорські видання Origo та Demokrata, бо, мовляв, вони "наважилися критично висвітлювати політику санкцій проти Росії, військову підтримку України, зображати Євросоюз і НАТО як роздроблені та не надто ефективні організації".

Тому, як каже Гуляш, "керуючись принципом взаємності", Будапешт запровадив дзеркальні заходи проти низки українських новинних порталів, які перестануть бути доступними на території Угорщини від сьогодні, 29 вересня.

Серед них: ТСН, hromadske, "Обозреватель", "Українська правда", "Європейська правда", NV, LB.ua, "ІнсайдерІНФО", UAOnline. Також до переліку потрапили й закарпатські видання: "Анонс Закарпаття", Ungvar.uz.ua та Zakarpattya.net.ua.

В Україні доступ до низки угорських медіа в тимчасово обмежили розпорядженням Національного центру оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами України (структурний підрозділ Держспецзв’язку) від 8 вересня.

Крім Origo та Demokrata, до них увійшли News-front, Bal-Rad, Hirlistazo, Vdtablog, Szilaj Csiko і Pravda Magyarorszag.