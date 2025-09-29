Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий різко розкритикував низку міжнародних медіа, які взяли участь у пропагандистському прес-турі на окуповані Росією українські території.

Про це Георгій Тихий написав на сторінці в Х.

Поїздку організувало Міністерство оборони РФ. За словами дипломата, кожен учасник цього туру порушив міжнародне право та українське законодавство, незаконно перетнувши неконтрольовану ділянку державного кордону. У МЗС попередили: на них чекають юридичні наслідки, зокрема заборона на в’їзд в Україну.

"Медіа, які взяли участь, матимуть серйозні репутаційні наслідки та проблеми у своїй діяльності в Україні. Ми офіційно звернемося до штаб-квартир цих редакцій у їхніх столицях із вимогою вибачень і припинення такої практики", — заявив Тихий.

Він наголосив, що подібні тури є не журналістикою, а "відбілюванням воєнних злочинів". Тихий підкреслив, що тоді, коли іноземних журналістів возили окупованими територіями, щонайменше 28 українських репортерів перебували у російських в’язницях.

Речник МЗС нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення Росія скоїла понад 800 злочинів проти журналістів і медіа в Україні.

"Саме такі тури є причиною того, що довіра до медіа руйнується. Люди обирають соціальні мережі замість репортерів, які не здатні відрізнити добро від зла", — підкреслив Тихий.

У МЗС вже розпочали процедуру ідентифікації медіа та їхніх представників, аби вони понесли зазначені наслідки.

Раніше російські пропагандистські медіа писали, що в середині вересня на Донбас приїхали представники США, Франції, Чехії, Туреччини, Словаччини, Бельгії, Бразилії та Бангладеш. Зокрема йшлося про редактора видання Kairos (Бельгія) Александра Пенаса, американця Пірсона Шарпа, професорки з Бангладеш Синтії Енн Маккинні, колишнього депутата парламенту Чехії Ярослав Дубрава та інших.