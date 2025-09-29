Перейти до основного змісту
У МЗС засудили міжнародні медіа за участь у пропагандистському турі РФ на окуповані території
МЗСМЕДІАЗМІРОСІЯОКУПАЦІЯПОДІЇВІЙНАЛЮДИ

У МЗС засудили міжнародні медіа за участь у пропагандистському турі РФ на окуповані території

Ольга Кацімон
Розмір шрифту
Георгій Тихий
Речник МЗС України Георгій Тихий. МЗС України

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий різко розкритикував низку міжнародних медіа, які взяли участь у пропагандистському прес-турі на окуповані Росією українські території.

Про це Георгій Тихий написав на сторінці в Х.

Поїздку організувало Міністерство оборони РФ. За словами дипломата, кожен учасник цього туру порушив міжнародне право та українське законодавство, незаконно перетнувши неконтрольовану ділянку державного кордону. У МЗС попередили: на них чекають юридичні наслідки, зокрема заборона на в’їзд в Україну.

"Медіа, які взяли участь, матимуть серйозні репутаційні наслідки та проблеми у своїй діяльності в Україні. Ми офіційно звернемося до штаб-квартир цих редакцій у їхніх столицях із вимогою вибачень і припинення такої практики", — заявив Тихий.

Він наголосив, що подібні тури є не журналістикою, а "відбілюванням воєнних злочинів". Тихий підкреслив, що тоді, коли іноземних журналістів возили окупованими територіями, щонайменше 28 українських репортерів перебували у російських в’язницях.

Речник МЗС нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення Росія скоїла понад 800 злочинів проти журналістів і медіа в Україні.

"Саме такі тури є причиною того, що довіра до медіа руйнується. Люди обирають соціальні мережі замість репортерів, які не здатні відрізнити добро від зла", — підкреслив Тихий.

У МЗС вже розпочали процедуру ідентифікації медіа та їхніх представників, аби вони понесли зазначені наслідки.

Раніше російські пропагандистські медіа писали, що в середині вересня на Донбас приїхали представники США, Франції, Чехії, Туреччини, Словаччини, Бельгії, Бразилії та Бангладеш. Зокрема йшлося про редактора видання Kairos (Бельгія) Александра Пенаса, американця Пірсона Шарпа, професорки з Бангладеш Синтії Енн Маккинні, колишнього депутата парламенту Чехії Ярослав Дубрава та інших.

Топ дня
Вибір редакції
Дізнайтесь більше
На початок