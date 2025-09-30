Трамп назвав заступника глави Радбезу РФ Медведєва "дурною" людиною

Президент США Дональд Трамп назвав експрезидента РФ Дмитра Медведєва, який нині є заступником голови російської Ради безпеки, "дурною" людиною.

Про це він заявив під час виступу перед американськими генералами на базі морської піхоти Квантіко у штаті Вірджинія 30 вересня.

Трамп згадав про Медведєва, коли той погрожував Америці війною у відповідь на скорочення терміну до 10-12 днів для очільника Кремля Володимира Путіна, який лідер США дав тому на укладення миру з Україною в липні.

"Росія нещодавно трохи нам погрожувала. І я відправив туди атомні підводні човни – найсмертоноснішу зброю, яку коли-небудь створювали. Я зробив це, тому що він (Медведєв — ред.) згадав слово "атомний"... Це була дурна людина, яка працювала на Путіна. І я відправив один або два підводні човни до узбережжя РФ. Просто для підстрахування. Ми не можемо дозволити людям легковажно вживати це слово", – сказав американський лідер.

На цьому ж заході він заявив, що Америка у 2026 році витратить на власну армію понад 1 трильйон доларів, а також, що Штати модернізують свій потенціал ядерного стримування.

Суперечка між Трампом і Медведєвим у соцмережах

Наприкінці липня Трамп заявив, що надає Росії 10 днів на завершення війни проти України, інакше застосує мита та інші заходи, щоб вплинути на Кремль.

28 липня Медведєв звернувся до очільника Білого дому в соцмережах, заявивши, що його ультиматуми до РФ щодо війни проти України можуть стати "кроком до війни".

31 липня Трамп назвав Медведєва "невдалим президентом РФ" і порадив йому "стежити за словами".

Тоді Медведєв нагадав йому про "мертву руку" (систему масованого ядерного удару у відповідь).

1 серпня американський лідер наказав розмістити два підводні атомні човни у "відповідних регіонах, на випадок, якщо ці заяви виявляться чимось більшим, ніж просто словами".