Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) започаткує щорічну акцію вшанування пам'яті воєнних кореспондентів та журналістів під назвою "Перемога для Вікторії". Ініціативу назвали на честь загиблої у російському полоні української журналістки Вікторії Рощиної.

Про це йдеться у заяві на сайті ПАРЄ.

ПАРЄ схвалила ініціативу в контексті майбутньої резолюції щодо звільнення українських журналістів, які перебувають у полоні в Росії. Резолюцію представлять під час осінньої сесії Асамблеї.

"Щороку десятки журналістів гинуть, ув’язнюються або насильно зникають у зонах бойових дій. Щорічне вшанування їхньої памʼяті ініціативою "Перемога Вікторія" віддає шану воєнним кореспондентам та журналістам, які ризикують і часто втрачають своє життя під час своєї роботи, захищаючи право на інформацію та правду в зонах конфліктів", — сказала Євгенія Кравчук, українська нардепка та членкиня делегації від України у ПАРЄ.

Ініціатива "Перемога для Вікторії" є частиною кампанії Ради Європи "Журналісти мають значення", яка закликає до посилення захисту журналістів та припинення безкарності за злочини проти них.

Що відомо про Вікторію Рощину

Вікторія Рощина працювала як кореспондентка на фронті від початку повномасштабного вторгнення. 16 березня 2022 року стало відомо про перше затримання журналістки. Її утримували представники Федеральної служби безпеки РФ (ФСБ). Тоді вона перебувала в окупованому Бердянську. 22 березня того ж року російські військові звільнили Рощину з полону, змусивши записати відео, де вона каже, що не має претензій до спецслужб РФ.

Міжнародний фонд підтримки жінок у ЗМІ повідомив, що Вікторія Рощина зникла 3 серпня на окупованій території, звідки вела репортаж. Родина журналістки боялася, що її утримують росіяни.

За словами її батька, 27 липня Рощина вирушила з України до Польщі й мала дістатися окупованих територій на сході України (через Росію) за три дні. Коли рідні розмовляли з нею 3 серпня, журналістка повідомила, що кілька днів проходила перевірки на кордоні, але не сказала, де саме перебуває.

Спершу заяву про її зникнення подали українським правоохоронним органам 12 серпня. Родина також зареєструвала офіційну справу про зникнення в СБУ, Міністерстві реінтеграції та в Офісі омбудсмена 21 вересня.

"Українська Служба безпеки підтвердила нам, що Вікторію взяли в полон росіяни. Посадовці кажуть нам, що в російських в’язницях є багато "заморожених" українських арештантів, серед яких може бути й вона", – розповів батько журналістки.

Про смерть Вікторії стало відомо 10 жовтня 2024 року. Представник ГУР Андрій Юсов у коментарі Суспільному повідомив, що Вікторія Рощина була у списках на обмін і найближчим часом мала повернутися додому. 11 жовтня в Офісі генпрокурора повідомили, що у звʼязку з інформацією про смерть української журналістки Вікторії Рощиної у РФ, кримінальне провадження, відкрите за фактом її зникнення, докваліфіковано. Тепер йдеться про воєнний злочин, поєднаний з умисним вбивством.