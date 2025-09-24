Журналістка Вікторія Рощина загинула у російському СІЗО в Кізелі — розслідування

Українська журналістка Вікторія Рощина померла 19 вересня 2024 року під час перебування у СІЗО №3 міста Кізел Пермського краю РФ. Її незаконно утримували у різних російських тюрмах понад рік.

Про це повідомляють розслідувачі "Слідство.Інфо".

Вікторія Рощина потрапила у російський полон у серпні 2023 року під час роботи над репортажами з окупованих територій. Понад рік родина чекала на її обмін. У жовтні 2024 року батько отримав повідомлення про її смерть.

Журналісти "Слідства.Інфо" з’ясували, що за 8 днів до загибелі Рощину перевезли зі СІЗО Таганрога до СІЗО №3 міста Кізел, де вона померла. Свідчення звільненого військового Данила підтверджують, що журналістка перебувала у жахливих умовах: виснажена, зі слідами тортур, була змушена слухати російську пропаганду і піддавалася жорсткому "прийомку".

"Годину-дві мене постійно били. Давали хвилину передихнути і знову починали бити. За «прийомку» двічі втрачав свідомість. Жінок стригли налисо, було чути як вони плакали", — каже Данило.

Жінка, яка теж перебувала у полоні, на правах анонімності розповіла журналістам, що на тілі Вікторії бачила ножові рани та сліди катувань електрострумом.

Відстань від Таганрога до Кізела становила близько 2500 км, етапування тривало три дні.

Із закритих російських баз журналісти отримали свідоцтво про смерть, яке було видане Ленінським відділом управління запису актів цивільного стану адміністрації міста Пермі. Дата смерті, зафіксована у цьому документі — 19 вересня 2024 року. Цю інформацію підтвердили і в Офісі Генерального прокурора. Це сталося безпосередньо у СІЗО.

За словами начальника одного з управлінь ОГП Тараса Семківа, тіло журналістки передали росіяни в Україну у стані, що унеможливлював повноцінне судово-медичне дослідження.

Журналісти ідентифікували керівництво СІЗО №3 у Кізелі, яке могло бути причетним до смерті Рощиної. У вересні 2024-го обов’язки начальника виконував 39-річний Віталій Спірін, а з листопада його змінив 40-річний Вячеслав Перевозкін, який очолює СІЗО донині.

Із загиблою Вікторією Рощиною також могли контактувати начальник відділу охорони Євгєній Трофімов, заступник начальника з кадрової та виховної роботи Костянтін Чекалов та заступник начальника по тилу Алєксєй Дороднов.

Усі співробітники СІЗО у Кізелі, крім Дороднова, й зараз продовжують там працювати.

Що відомо про Вікторію Рощину

Вікторія Рощина працювала як кореспондентка на фронті від початку повномасштабного вторгнення. 16 березня 2022 року стало відомо про перше затримання журналістки. Її утримували представники Федеральної служби безпеки РФ (ФСБ). Тоді вона перебувала в окупованому Бердянську. 22 березня того ж року російські військові звільнили Рощину з полону, змусивши записати відео, де вона каже, що не має претензій до спецслужб РФ.

Міжнародний фонд підтримки жінок у ЗМІ повідомив, що Вікторія Рощина зникла 3 серпня на окупованій території, звідки вела репортаж. Родина журналістки боялася, що її утримують росіяни.

За словами її батька, 27 липня Рощина вирушила з України до Польщі й мала дістатися окупованих територій на сході України (через Росію) за три дні. Коли рідні розмовляли з нею 3 серпня, журналістка повідомила, що кілька днів проходила перевірки на кордоні, але не сказала, де саме перебуває.

Спершу заяву про її зникнення подали українським правоохоронним органам 12 серпня. Родина також зареєструвала офіційну справу про зникнення в СБУ, Міністерстві реінтеграції та в Офісі омбудсмена 21 вересня.

"Українська Служба безпеки підтвердила нам, що Вікторію взяли в полон росіяни. Посадовці кажуть нам, що в російських в’язницях є багато "заморожених" українських арештантів, серед яких може бути й вона", – розповів батько журналістки.

Про смерть Вікторії стало відомо 10 жовтня 2024 року. Представник ГУР Андрій Юсов у коментарі Суспільному повідомив, що Вікторія Рощина була у списках на обмін і найближчим часом мала повернутися додому. 11 жовтня в Офісі генпрокурора повідомили, що у звʼязку з інформацією про смерть української журналістки Вікторії Рощиної у РФ, кримінальне провадження, відкрите за фактом її зникнення, докваліфіковано. Тепер йдеться про воєнний злочин, поєднаний з умисним вбивством.