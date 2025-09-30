Росія заборонила експорт дизельного пального для посередників

Росія заборонила експорт дизельного пального для компаній-посередників у розповсюдженні та продовжила обмеження на продаж бензину за кордон.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними видання, уряд Росії до кінця 2025 року заборонив експорт дизельного пального, суднового палива та інших газойлів лише для посередників — компаній, які купують дизельне пальне в Росії, а потім відправляють його за кордон. Уряд також продовжив заборону на експорт бензину як для виробників, так і для перекупників цього палива до 31 грудня.

Bloomberg повідомляє, що заборона експорту пального з Росії не вплине на глобальний ринок нафтопродуктів та пального. Росія продає дизельне пальне за кордон майже компаній-посередників, тому не очікується зменшення поставок дизеля на глобальний ринок з РФ. Російський бензин займає близько 10% від усього глобального ринку пального.

У серпні 2025 року Сили оборони України посилили атаки на російські нафтопереробні заводи, намагаючись перешкодити воєнним зусиллям Росії в Україні та зменшити доходи РФ.

Reuters з посиланням на три джерела в галузі повідомило, що російський монополіст нафтопровідного транспорту "Транснефть" попередив виробників, що їм, можливо, доведеться скоротити видобуток після атак українських дронів на важливі експортні порти та нафтопереробні заводи.