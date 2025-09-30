Уряд Чехії запровадив санкції проти заступника міністра внутрішніх справ Грузії Олександр Дарахвелідзе, трьох суддів країни й прокурора.

Про це у соцмережі Х 30 вересня повідомила пресслужба чеського МЗС.

"Вони відповідають за жорстокі розгони мирних протестів у 2024–2025 роках. Ми підтримуємо демократичну та вільну Грузію", – йдеться у повідомленні.

Так, під обмеження потрапили:

заступник міністра внутрішніх справ Олександр Дарахвелідзе;

суддя Коба Чагунава;

суддя Ніно Галусташвілі;

суддя Михайло Джинджолія;

прокурор Лаша Котрікадзе.

Як повідомляло "Эхо Кавказа", у січні 2025-го Чехія запровадила санкції щодо трьох високопосадовців грузинського МВС:

голови Департаменту патрульної поліції Важі Сірадзе;

начальника департаменту з особливих доручень Звіада Харазішвілі (Хареба);

його заступника Мірзи Кезевадзе.

Вже влітку Харазішвілі та Кезевадзе залишили свої посади, а Сірадзе став директором департаменту поліції Тбілісі.

Різні санкції проти представників керівної партії країни "Грузинська мрія" раніше запроваджували інші країни ЄС, зокрема, Естонія, Литва, Латвія та Німеччина, а також Велика Британія, США та Україна.

Парламентські та президентські вибори у Грузії й протести

28 листопада 2024 року прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що влада країни відмовляється від переговорів щодо вступу до Європейського Союзу до 2028 року. Це сталося на тлі протестів проти результатів жовтневих парламентських виборів, на яких, за офіційними даними, перемогла керівна партія "Грузинська мрія". Після відмови від переговорів про вступ до ЄС протести в Грузії спалахнули з новою силою.

Зурабішвілі не визнає президентські вибори, які відбулися в Грузії 14 грудня 2024 року. Тоді виборча колегія Грузії, більшість якої мала керівна партія "Грузинська мрія", обрала президентом Міхеіла Кавелашвілі.

Він отримав 224 голоси, один бюлетень визнали зіпсованим. Кавелашвілі був єдиним кандидатом. Раніше опозиція заявила, що не визнає легітимність як президентських, так і парламентських виборів, що відбулися у жовтні. Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що чинній президентці Грузії Саломе Зурабішвілі все ж таки доведеться "піти на пенсію" після інавгурації Кавелашвілі 29 грудня.

Згідно з грузинською конституцією, повноваження чинного президента припиняються після інавгурації нового глави держави. Однак Зурабішвілі заявила, що не має наміру складати свої повноваження. Вона вважає парламент нелегітимним, а обрання Кавелашвілі назвала "насмішкою над демократією".

29 грудня Кавелашвілі склав присягу президента. Зурабішвілі добровільно залишила президентський палац.

Раніше Європейська рада оголосила, що процес інтеграції Грузії фактично припинено через дії керівної партії "Грузинська мрія", зокрема, через ухвалення законів про "іноагентів" та обмежень прав ЛГБТ-спільноти. Крім цього ЄС не визнав результати парламентських виборів, що відбулися 26 жовтня.