У Німеччині увʼязнили експомічника депутата AfD за шпигунство на користь Китаю

У Німеччині засудили до майже 5 років ув'язнення експомічника депутата партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) Максиміліана Краа за шпигунство на користь Китаю.

Про це повідомляють Tagesschau та Euractiv.

Суд у Дрездені визнав винним громадянина Німеччини Цзянь Г. у шпигунстві на користь Китаю. Цзянь Г працював на члена праворадикальної та проросійської партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) Максиміліана Краа, коли той був депутатом Європарламенту.

Суд також засудив громадянку Китаю Які Х., співучасницю Цзянь Г., до умовного терміну на майже 2 роки.

Слідство довело, що обвинувачений Цзянь Г. працював на китайську розвідку з 2002 року та використовував свою посаду в офісі Максиміліана Краа для збору розвідувальних даних щодо європейських справ та партії AfD.

Співучасниця Які Х. працювала у логістичній фірмі у Лейпцигу. Вона передавала Цзянь Г. інформацію про рейси літаків та переміщення вантажів. Цзянь Г. потім передавав ці дані китайській розвідці. Які Х. та Цзянь Г. передавали Китаю інформацію про військові літаки, війська та безпілотники, зокрема про ті, що відправляються до Ізраїлю.

Максиміліан Краа, який тепер є депутатом парламенту Німеччини, стверджував, що не знав про шпигунську активність свого помічника, а найняв його "через знання мов". Проти Максиміліана Краа триває розслідування через хабарі від Китаю під час його роботи в Європарламенті.