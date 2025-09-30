Посуха у Франції: на півдні Корсики обмежують водопостачання

У Франції на півдні Корсики до 19% впав рівень води у водосховищах, через це влада запроваджує суворий контроль над використанням води й тимчасові відключення водопостачання.

Про це повідомляє префектура південної Корсики.

У Південній Корсиці запровадили посилені обмеження на використання води, оскільки водні ресурси продовжують зменшуватися. Вони сягнули 19% у дамбах Оспедейл та Фігарі — це значно нижчий рівень, ніж під час посухи 2003-го та 2017 роках.

До подальшого розпорядження забороняється: наповнення й спорожнення всіх приватних і громадських басейнів, миття автомобілів на станціях, суден, човнів та іншої водної техніки, поливання спортивних майданчиків, гольф-полів і іподромів.

Це не перші обмеження цього літа. Частина з них діють з 19 серпня й тепер підлягають суворішому контролю. "Без різкого зниження споживання слід очікувати серйозніших перебоїв у постачанні питної води", — попереджає місцева влада. Тим паче, що прогноз погоди не гарантує поповнення запасів води в найближчому майбутньому.

Ці труднощі також послаблюють можливості гасити пожежі, оскільки ризик лісових загорянь дуже високий і підживлюється "винятковою посухою", пояснюють державні служби.

Також запровадили тимчасові й локальні відключення водопостачання. Префектура закликає відповідально ставитися до споживання води.