Перейти до основного змісту
Туреччина вводить надзвичайні обмеження на водопостачання через посуху
ТУРЕЧЧИНАВодаПОГОДАСВІТЕКОЛОГІЯ

Туреччина вводить надзвичайні обмеження на водопостачання через посуху

ЗМІ
Юрій Свиридюк
Розмір шрифту
посуха в Туреччині
Знімок з дрона показує зниження рівня води в озері у висохлому басейні греблі Туркменлі, в Мармара Ереглісі, у північно-західній провінції Текірдаг, Туреччина, 11 серпня 2025 року. REUTERS/Murad Sezer

У північно-західній провінції Туреччини Текірдаг через найсильнішу за 52 роки посуху вичерпалися основні водосховища. Це призвело до запровадження надзвичайних обмежень водопостачання в регіоні.

Про це повідомляє Reuters.

У серпні рівень води в греблі Наїп у провінції Текірдаг впав до нуля, а в інших водосховищах спостерігається критичне зниження рівня води. У липні опади в країні зменшилися на 71% порівняно з минулим роком, а в регіоні Мармара, до якого входить Текірдаг і Стамбул, — на 95%. Це найсильніша посуха в Туреччині за останні 52 роки.

Через дефіцит води влада змушена вжити надзвичайних заходів: відведення води з іригаційних систем для питного водопостачання, буріння нових свердловин та встановлення насосних станцій. Мешканці Текірдага, такі як Мехмет і Фатма, змушені щодня приносити воду з віддалених місць і обходитися без душу.

Подібна ситуація спостерігається й в інших провінціях, зокрема в Ізмірі та Ушаку, де водопостачання обмежено кількома годинами на день.

Влада пов'язує посуху з кліматичними змінами та наголошує на необхідності впровадження сталого управління водними ресурсами в умовах змінного клімату.

Топ дня
Вибір редакції
Дізнайтесь більше
На початок