Туреччина вводить надзвичайні обмеження на водопостачання через посуху

У північно-західній провінції Туреччини Текірдаг через найсильнішу за 52 роки посуху вичерпалися основні водосховища. Це призвело до запровадження надзвичайних обмежень водопостачання в регіоні.

Про це повідомляє Reuters.

У серпні рівень води в греблі Наїп у провінції Текірдаг впав до нуля, а в інших водосховищах спостерігається критичне зниження рівня води. У липні опади в країні зменшилися на 71% порівняно з минулим роком, а в регіоні Мармара, до якого входить Текірдаг і Стамбул, — на 95%. Це найсильніша посуха в Туреччині за останні 52 роки.

Через дефіцит води влада змушена вжити надзвичайних заходів: відведення води з іригаційних систем для питного водопостачання, буріння нових свердловин та встановлення насосних станцій. Мешканці Текірдага, такі як Мехмет і Фатма, змушені щодня приносити воду з віддалених місць і обходитися без душу.

Подібна ситуація спостерігається й в інших провінціях, зокрема в Ізмірі та Ушаку, де водопостачання обмежено кількома годинами на день.

Влада пов'язує посуху з кліматичними змінами та наголошує на необхідності впровадження сталого управління водними ресурсами в умовах змінного клімату.