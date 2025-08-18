Сирія зіткнулася з найсильнішою посухою за 38 років. В країні продовольча криза

Найсильніша за 36 років посуха в Сирії скоротила вирощення пшениці майже на 40% та поставила країну перед загрозою продовольчої кризи. Це посилило тиск на уряд, який не має достатніх грошей для масштабних закупівель.

Про це повідомила Всесвітня продовольча програма ООН агенції Reuters.

В організації зазначають, що близько трьох мільйонів сирійців можуть зіткнутися з голодом. Нині більше половини населення країни відчуває нестачу продовольства. Зараз в Сирії проживає близько 25,6 мільйона людей.

У червневому звіті Продовольча та сільськогосподарська організація ООН підрахувала, що, Сирія цього року стикається з дефіцитом пшениці в 2,73 млн тонн, що може прогодувати близько 16 млн людей.

Пшениця є ключовою для державної програми субсидованого хліба, життєво важливої для населення. Новий уряд закупив у місцевих фермерів лише 373,5 тисяч тонн — приблизно половину минулорічного обсягу. Для покриття потреб Сирії потрібно імпортувати близько 2,55 млн тонн, проте великих імпортних угод досі немає.

Ця ситуація створює труднощі для президента Ахмеда аш-Шараа, уряд якого прагне відбудувати Сирію після 14-річної громадянської війни.

Країна покладається на невеликі приватні поставки (приблизно 200 тис. тонн) та обмежену екстрену допомогу, яку вже отримала: 220 тис. тонн з Іраку і 500 тонн борошна з України.

