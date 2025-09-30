Міністерство оборони Швеції має "хороший і глибокий діалог з Україною" щодо постачань винищувачів Gripen. Робота триває.

Про це заявив прессекретар міністра оборони Швеції Йохан Єльмстранд у письмовому коментарі шведському суспільному мовнику SVT та виданню Expressen.

Напередодні заступник міністра оборони України та генерал-лейтенант Іван Гаврилюк в інтерв’ю BBC розповів, що Україна очікує на додаткове постачання шведських Gripen, французьких Mirage та американських F-16. Він не уточнив їх кількість.

"Давайте, коли побачите їх у повітрі над Україною, тоді будете розуміти", — сказав генерал-лейтенант під час обговорення винищувачів Gripen для України.

Шведські медіа звернулося до Міністерства оборони за коментарем. Прессекретар міністра оборони Швеції Йохан Єльмстранд розповів їм, що між країнами триває обговорення щодо постачання винищувачів Gripen.

"Робота все ще триває, і ми не маємо жодної нової інформації з цього питання", – зазначив Єльмстранд.

Він додав, що Україна зацікавлена в отриманні моделей C/D, а також у придбанні нових Gripen E. Прессекретар оборонного відомства додав, що між Україною та Швецією триває "хороший і глибокий діалог".