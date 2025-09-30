Генштаб: на фронті за добу відбулося 176 боєзіткнень

На фронті протягом минулої доби, 29 вересня, зафіксовано 176 боєзіткнень. На Покровському напрямку українські захисники зупинили 56 штурмових дій армії РФ. За добу Росія втратила на війні в Україні 970 військових.

Про це Генштаб ЗСУ інформує станом на 08:00 30 вересня у зведенні щодо російського вторгнення.

Військо РФ минулої доби завдало 51 авіаційний удар, скинуло 104 керовані авіаційні бомби. Крім цього, здійснило 4463 обстріли, зокрема 126 – із реактивних систем залпового вогню, та залучило для ураження 5531 дрон-камікадзе.

Армія РФ завдала авіаударів по районах населених пунктів: Середина-Буда Сумської області; Новоселівка, Залізничне Запорізької області; Львове, Одрадокам’янка Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та один артилерійський засіб російського війська.

“Втрати російських загарбників за минулу добу склали 970 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, бойову броньовану машину, 27 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, вертоліт, 301 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, 90 одиниць автомобільної техніки та важку вогнеметну систему окупантів”, — йдеться у зведенні Генштабу.

Яка ситуація на фронті

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 20 боєзіткнень. Військо РФ завдало шість авіаційних ударів, скинуло дев’ять керованих бомб, здійснило 181 обстріл, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку військо РФ чотири рази штурмувало позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося три російські атаки. Українські оборонці відбивали штурмові дії росіян поблизу Радьківки, Степової Новоселівки та в бік Куп’янська.

На Лиманському напрямку військо РФ атакувало 16 разів, намагаючись вклинитися в українську оборону у районах населених пунктів Карпівка, Середнє, Колодязі, Греківка, Новомихайлівка, Дробишеве, Шандриголове, Торське.

На Сіверському напрямку українські воїни зупинили три атаки росіян поблизу Серебрянки та в бік населеного пункту Ямпіль.

На Краматорському напрямку окупанти РФ двічі атакували в напрямку Міньківки та Костянтинівки.

На Торецькому напрямку військо РФ здійснило 14 атак у районах Іванопілля, Щербинівки, Олександро-Шультиного, Плещіївки, Русиного Яру та Полтавки Донецької області.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 56 штурмових дій армії РФ у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Володимирівка, Білицьке, Миролюбівка, Звірове, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопавлівка, Дачне та в напрямку населених пунктів Покровськ, Балаган, Філія.

На Новопавлівському напрямку військо РФ протягом минулого дня здійснило 37 атак у районах населених пунктів Олександроград, Вороне, Зелений Гай, Новохатське, Піддубне, Комишуваха, Соснівка, Січневе, Грушівське, Олексіївка, Запорізьке, Березове, Новомиколаївка та в бік Новопавлівки й Новогригорівки.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано шість боєзіткнень в районі населеного пункту Полтавка Запорізької області.

На Оріхівському напрямку відбулося три боєзіткнення – росіяни намагалися просунутися поблизу населених пунктів Степове, Кам’янське та у напрямку Степногірська.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили чотири російські атаки.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань війська РФ не виявлено.