Суд тимчасово зупинив скорочення робочих місць у "Голосі Америки"

Федеральний суддя США призупинив план адміністрації Трампа зі скорочення сотень робочих місць у державному мовнику "Голос Америки". Рішення зберігає статус-кво в агентстві до остаточного розгляду справи.

Про це повідомляють CNN та Associated Press.

Окружний суддя Ройс Ламберт постановив, що Агентство США з питань глобальних медіа не може скоротити штат, ліквідувавши 532 робочі місця для штатних державних службовців, які становлять більшість персоналу мовника.

Виконувачка обов’язків генерального директора агентства Карі Лейк наприкінці серпня оголосила, що скорочення набудуть чинності 30 вересня. Рішення судді тимчасово зберігає наявний стан в агентстві до ухвалення рішення за головним позовом про блокування скорочення штату.

Суддя Ламберт раніше постановив, що адміністрація Трампа повинна відновити програмування "Голосу Америки" до рівня, що відповідає його статутному мандату, і заблокував звільнення Майкла Абрамовіца з посади директора мовника.

Працівники, які подали до суду, заявили, що заплановані скорочення перешкоджатимуть виконанню судової заборони від квітня. Урядові юристи вважали ці позови надмірними і "неналежним засобом правового захисту".

Що цьому передувало

14 березня 2025 року Трамп підписав указ щодо максимального скорочення функцій і роботи співробітників кількох відомств для боротьби з бюрократією, серед них названо урядове агентство США з глобальних медіа (USAGM), яке контролює "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" і "Голос Америки".

15 березня штатні працівники "Голосу Америки" отримали електронного листа від відділу кадрів з повідомленням про те, що їх відправлено в оплачувану адміністративну відпустку.

Директор "Голосу Америки" Майкл Абрамовіц заявив, що вперше за 83 роки мовник "змусили замовкнути". За його словами, майже весь персонал — понад 1300 журналістів, продюсерів, допоміжний персонал, та його самого — відправили в адміністративну відпустку.

Керівник української служби "Голосу Америки" Руслан Петричка 16 березня 2025 року підтвердив, що українська редакція призупинила мовлення, а всі працівники відправлені в адміністративну відпустку.