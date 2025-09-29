В Атлантичному океані утворилися шторм Імельда та ураган Умберто, які можуть загрожувати Багамам, Бермудським островам і східному узбережжю США.

Про це повідомляє Національний центр ураганів США (NHC).

В Атлантичному океані сформувалися одразу дві небезпечні бурі — тропічний шторм Імельда та ураган Умберто. За даними NHC, вони можуть становити загрозу Багамським і Бермудським островам, а також деяким районам східного узбережжя Сполучених Штатів.

Імельда приносить сильні дощі та поривчастий вітер. Синоптики попереджають про ризик підтоплень у низинних районах і можливі перебої з електропостачанням. На карті, яку оприлюднив NHC, видно, що зона впливу шторму охоплює велику частину Карибського басейну.

Тим часом ураган Умберто посилюється і вже класифікується як небезпечніший за швидкістю вітру та масштабом. Він рухається у напрямку Бермудських островів і може принести потужний підняття рівня моря та сильний вітер. За прогнозами, найбільший вплив очікується у прибережних районах, де влада закликає мешканців стежити за офіційними попередженнями й бути готовими до евакуації.

У NHC наголошують, що траєкторія руху тропічних циклонів залишається невизначеною, а їхня інтенсивність може змінюватися. Тому жителям островів та узбережжя рекомендують уважно стежити за оновленнями й вчасно виконувати інструкції місцевих служб.