Гонконг закрився напередодні найпотужнішого тропічного циклону року

Гонконг у вівторок, 23 вересня, закрився напередодні супертайфуну Рагаса — найпотужнішого тропічного циклону цього року. Влада закликала людей залишатися вдома, школи та підприємства закриті, більшість пасажирських рейсів призупинили до четверга.

Про це повідомляє Reuters.

За даними агентства, люди натовпом кинулися до супермаркетів, майже повністю спустошивши полиці, оскільки мешканці запасалися необхідними речами, побоюючись, що магазини можуть бути закриті протягом двох днів.

Вікна в будинках і підприємствах по всьому місту заклеїли скотчем. Мешканці сподіваються, що це допоможе зменшити збитки від розбитого скла.

Як повідомила Гонконгська обсерваторія, циклон Рагаса, під час якого ураганний вітер досягає 220 км/год, становить “серйозну загрозу для узбережжя Гуандуна”. На увазі мається китайська провінція, що межує з фінансовим центром.

Рагаса збереже інтенсивність супертайфуну, наближаючись до узбережжя Гуандуна, а також впливаючи на Гонконг, материковий Китай і Тайвань після того, як у понеділок він пройшов через північні Філіппіни.

Очікується, що він вийде на берег узбережжя Гуандуна з опівдня до пізньої середи.

Як повідомило у вівторок офіційне інформаційне агентство Сіньхуа, влада Гуандуна евакуювала понад 370 000 людей. О 14:20 за місцевим часом у Гонконзі оголосили 8-й рівень тайфуну, третій за величиною, що спонукає більшість підприємств і транспортних служб закритися. Скасували понад 700 рейсів, зокрема в сусідньому Макао та на Тайвані.

Очікується, що погода швидко погіршиться пізніше у вівторок, і обсерваторія заявила, що вирішуватиме, чи оголошувати суворіше попередження пізно ввечері у вівторок чи на початку середи.

У середу, 24 вересня, в Гонконзі очікуються ураганні вітри на узбережжі та на височинах, а сильні дощі можуть спричинити значну бурю та шторм.

Також попереджають про підвищення рівня моря, яке, за прогнозами, буде схожим на те, що спостерігалося під час тайфуну Хато в 2017 році та тайфуну Мангхут в 2018 році, які завдали збитків на мільярди доларів.

Рівень води вздовж прибережних районів Гонконгу підніметься приблизно на два метри, а максимальний рівень води в деяких районах може досягти чотирьох-п'яти метрів, повідомила обсерваторія, закликаючи мешканців вжити відповідні запобіжні заходи.

Місцева влада роздала людям мішки з піском для зміцнення будинків у низинних районах, багато людей запаслися речами першої необхідності, пише Reuters.

Гонконгська фондова біржа залишатиметься відкритою. Наприкінці 2024 року вона змінила свою політику, щоб продовжувати торгівлю незалежно від погоди.

Гонконг є спеціальним адміністративним районом Китаю, однак має свою економічну, політичну і імміграційну систему.